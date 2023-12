Würden die Familien Rieger, Huber und etwa 30 weitere nur ein paar hundert Meter weiter östlich in der Möhringer Vorstadt wohnen, wäre alles kein Problem. Dann betrüge die Entfernung zur Möhringer Grundschule, in die ihre Kinder gehen, drei Kilometer oder mehr, und der Landkreis Tuttlingen würde den Kindern die Busfahrkarte zur Schule bezahlen. So allerdings beträgt sie 2,7 Kilometer oder 2,9 oder auch 2,4. Und das stellt die Eltern vor die Frage: Schicken sie die Kinder zu Fuß zur Schule oder zahlen sie die Fahrkarte selbst?

Zu Fuß, so viel muss man wissen, ist der Weg für Kinder nicht nur lang, sondern durchaus herausfordernd. Es geht auf einem Fuß- und Radweg entlang, parallel, aber getrennt von der B 311. Die Bundesstraße wird an einer Ampel auf Höhe der Firma Henke-Sass/Wolf gequert und danach kommt ein kleines Stück, vielleicht 50 Meter lang, an dem sich die Geister scheiden.

Nur eine Strichlinie trennt Fahrbahn und Fußweg

Dort, kurz vor der Donaubrücke nach Möhringen, geht der Fußweg an einem Parkplatz entlang, von der Bundesstraße ist er nur durch eine Strichlinie getrennt. Das Tempolimit auf der Straße beträgt 70 Kilometer pro Stunde. „Die Kinder müssen mit Verkehr aus allen Richtungen rechnen“, beschreiben es Kerstin Rieger und Stephanie Huber. Das sei zu gefährlich und überfordere Kinder im Grundschulalter, finden sie und andere Eltern, die sich Anfang des Jahres zu einer Initiative zusammengeschlossen haben.

Sie fordern vom Landkreis, dass er den Weg als gefährlich anerkennt - dann nämlich würde die Busfahrkarte bezahlt. „So einen Weg kann man doch nicht laufen“, sind die Eltern überzeugt. Zumal es auch im weiteren Verlauf des Schulwegs noch Gefahrenstellen gebe, etwa einen Bahnübergang.

Unterstützung fruchtet nicht

Es gab Schriftwechsel mit dem Nahverkehrsamt und Landrat Stefan Bär, auch die Schule und Oberbürgermeister Michael Beck haben sich für die Eltern stark gemacht - bislang jedoch vergeblich. „Der Fußweg ist für alle Verkehrsteilnehmer deutlich erkennbar, das bloße Fehlen z. B. eines Bordsteines wird nicht als mangelnde Abgrenzung gewertet“, heißt es in einem Brief des Nahverkehrsamts.

Das Problem besteht schon seit Jahren. Aufgrund der Beschwerden der Eltern haben sich Vertreter des Amts nach eigenen Angaben im April den Schulweg nochmal genau angeschaut. Mit dem Ergebnis: „In diesem Fall wird weder die Mindestentfernung von drei Kilometern erfüllt noch liegt eine ,Besondere Gefahr’ vor. Daher kann Ihrem Anliegen zur Übernahme der Beförderungskosten Ihrer Kinder an die Anton-Braun-Schule in Möhringen nicht entsprochen werden.“

Landkreis: Eigentlich ist Stadt zuständig

Zumindest nicht von Seiten des Landkreises, erläutert auf Nachfrage der Verkehrsverbund Move, der für den ÖPNV in den Landkreisen Tuttlingen, Rottweil und Schwarzwald-Baar zuständig ist. Denn Kostenträger seien eigentlich die Städte und Gemeinden, schreibt Sprecherin Sybille Neumeyer. Der Landkreis erstatte die Kosten - aber eben nur ab drei Kilometern oder bei besonderen Gefahren.

Wenn das nicht ausreiche, müssten die Gemeinden die Kosten eben selbst übernehmen. Neuhausen, Aldingen, Emmingen-Liptingen, Gosheim-Wehingen und Trossingen haben oder hatten in der Vergangenheit laut Move solche Ausnahmeregelungen. Auch bei einem ähnlichen Fall an der B 311 in Immendingen sprang letztlich die Gemeinde ein.

Die Stadt Tuttlingen sieht das anders. Solche Leistungen zu finanzieren, falle in die Zuständigkeit des Landkreises, sagt Stadtsprecher Arno Specht. Wenn nun die Stadt einspringe, schaffe sie einen Präzedenzfall. „Bei 13 Schulen und rund 4000 Schülerinnen und Schülern in Tuttlingen ist anzunehmen, dass sich weitere Fälle finden werden, in denen dann Ansprüche angemeldet würden“, meint Specht. „Und all das ist in einer Stadt unserer Größe eindeutig schwerer abzuschätzen und zu regeln als in kleineren Gemeinden.“

Viel zu kassieren mit Ein-Euro-Ticket

Tuttlingen ist auch in anderer Hinsicht ein besonderer Fall: Seit Anfang 2023 gibt es das Ein-Euro-Ticket für alle Fahrten innerhalb des Stadtgebiets. Schüler zahlen sogar nur 50 Cent. Heißt für die Kinder aus der Möhringer Vorstadt: „Die Abokarte lohnt sich für uns nicht“, erklärt Rieger. Diese würde um die 30 Euro kosten. Die Eltern geben den Kindern stattdessen jeden Morgen Busgeld mit - was auch dazu führt, dass die Busfahrer morgens und mittags eine Weile mit Kassieren beschäftigt sind.

Im Fahrplan habe das bislang nicht zu Verzögerungen geführt, versichert Move - auch wenn Eltern Gegenteiliges berichten.

Die Kinder zu Fuß zur Schule zu schicken, kommt für die Eltern jedenfalls nicht in Frage. Zumal auch fragwürdig sei, ob die Kinder zu Fuß versichert seien, erläutert Rieger. Sie und die anderen Eltern hoffen nach wie vor auf einen Sinneswandel beim Landkreis. Schließlich gebe es auch andere Beispiele. Im Landkreis Rottweil etwa gilt die Drei-Kilometer-Regel nicht.