Ein Stromausfall hat am Donnerstagvormittag zu einem größeren Feuerwehreinsatz im Gewerbegebiet Gänsäcker geführt. Die Lüftung einer Firma sei ausgefallen, teilt die Feuerwehr auf Nachfrage mit. Dadurch habe die Gefahr bestanden, dass sich die Dämpfe von Salpetersäure im Gebäude verbreiten würden.

Vorsorglich wurde das Gebäude evakuiert. Wie sich durch Messungen der Feuerwehr herausstellte, hatten sich die Dämpfe jedoch nicht weiter verbreitet. Das gesamte Gebäude sei bedenkenlos wieder betretbar, sagte Feuerwehr-Pressesprecher Andreas Hand. Verletzt wurde niemand.

Ätzende Wirkung von Salpetersäure

Salpetersäure ruft bei Berührung ätzende Wirkungen auf Haut und Augen hervor. Auch beim Einatmen kann die Säure bereits gesundheitsschädlich sein und Ödeme in der Lunge auslösen. Bei Gefahrguteinsätzen wie diesem rückt ein Großaufgebot an Rettungskräften an. 35 Feuerwehrleute, DRK und Polizei waren vor Ort. Andere Feuerwehren waren zusätzlich alarmiert worden. Sie konnten aber wieder umdrehen, nachdem kein größeres Problem aufgetreten war.

Welche Ursache der Stromausfall hat, war bislang nicht zu erfahren. Am Donnerstagvormittag fiel der Strom an mehreren Stellen in Tuttlingen und Möhringen über längere Zeit aus.