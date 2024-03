FV Möhringen schreibt Geschichte

Es war ein Tag für die Geschichtsbücher in der südbadischen Bezirksliga. Der FV Möhringen schießt 18 Tore, während der SV TuS Immendingen auswärts verliert. Die SG Kirchen-Hausen feiert einen Heimsieg.

FC Bad Dürrheim - FV Möhringen 0:18 (0:7). Seit bestehen in dieser Gebietsreform ab 1978 gab es in der Bezirksliga in 46 Jahren keinen höheren Auswärtssieg. Der Tabellenletzte war 90 Minuten hoffnungslos überfordert, spielte nach einem Platzverweis auch noch 54 Minuten in Unterzahl. FVM-Torjäger Maximilian Bell erzielte sieben Treffer und Möhringen feierte seinen zwölften Saisonsieg. Tore: 0:1, 0:6, 0:11 alle Ali Dogan (14., 39., 70.), 0:2, 0:8, 0:12, 0:16 alle Mohamed Gomina (17., 55., 72., 82.), 0:3, 0:4, 0:5, 0:7, 0:10, 0:13, 0:15 alle Maximilian Bell (20., 28., 32., 45., 65., 74., 81.), 0:9 Lukas Klüppel (60.), 0:14 Eigentor (78.), 0:17, 0:18 beide Jonathan Bell (83., 86.). Besonderes Vorkommnis: rote Karte für Bad Dürrheim (36.). Schiedsrichter: Hans-Peter Imhof (Triberg). Zuschauer: 80.

TuS Bonndorf - SV TuS Immendingen 3:0 (1:0). Gut eine halbe Stunde konnten die TuS-Kicker im Hochschwarzwald mithalten, dann platzte beim Gastgeber der Knoten, der sich am Ende mit der Mehrzahl an Chancen verdient durchsetzte. Tore: 1:0 Jannik Thurau (28.), 2:0 Christoph Wassmer (80.), 3:0 Gabriel Schwörer (82.). Schiedsrichter: Valeri Baidin (Peterzell), Zuschauer: 150.

SG Kirchen-Hausen - SV Hinterzarten 3:1 (2:0). Im Verfolgerduell spielte es der Aufsteiger mit Geduld aus und kam letztlich zum verdienten Sieg, mit dem man den HSV in der Tabelle auf vier Punkte distanzierte. Ein Doppelschlag binnen vier Minuten kurz vor der Halbzeit ebnete den Weg zum dritten Heimsieg in Folge. Tore: 1:0 Jonathan Raus (41.), 2:0 Pascal Stihl (45./Elfmeter), 3:0 Andy Krukenberg (76.), 3:1 Goran Misic (77.). Schiedsrichter: Felix Gärtner (Dauchingen). Zuschauer: 100.