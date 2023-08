Tuttlingen-Möhringen

Falscher Polizist bringt Mann um Erspartes

Tuttlingen-Möhringen / Lesedauer: 2 min

Ein falscher Polizeibeamter hat einen 70–jährigen Mann am Montag um sein Erspartes gebracht. Der unbekannte Täter gab sich am Telefon als Polizist aus und gab gegenüber dem Mann an, dass dessen Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben.

Veröffentlicht: 02.08.2023, 16:14 Von: sz