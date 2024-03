Tuttlingen-Möhringen

CDU im Kreis Tuttlingen teilt beim Frühlingsempfang kräftig aus

Tuttlingen-Möhringen / Lesedauer: 3 min

Der CDU-Landtagsabgeordnete Guido Wolf, die CDU-Kreisvorsitzender und Bundestagsabgeordnete Maria-Lena Weiss, Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht sowie Böttingens Bürgermeister Benedikt Buggle (von links) sehen den Kommunalwahlen optimistisch entgegen. (Foto: Simon Schneider )

Bei der Veranstaltung in Möhringen gibt es viel Kritik an der Ampel-Regierung, aber in einem Punkt gibt sich die Partei auch selbstkritisch.