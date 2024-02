Außergewöhnliches Geschenk der italienischen Partnerstadt

Das wohl außergewöhnlichste Geschenk in der Geschichte der Partnerschaft von Möhringen mit Battaglia Terme ist vor Kurzem durch eine 16-köpfige Delegation aus Italien an die Möhringer übergeben worden. Ein etwa sechs Meter langes Ruderboot aus Holz, dass in den Farben der Städte Battaglia und Tuttlingen gelb und blau verziert ist, schmückt nun das Foyer der Anton-Braun-Grundschule in Möhringen, die einen langjährigen Schüleraustausch mit Battaglia Terme unterhält. Anlässlich ihres Besuchs konnten die italienischen Gäste ausgiebig das Fasnetstreiben in Möhringen und Tuttlingen miterleben, schreibt die Stadt Tuttlingen in einer Pressemitteilung.

Das Boot war bereits in der Vorwoche per Spedition geliefert worden. Offiziell überreicht wurde es am vergangenen Samstag durch Bürgermeister Massimo Momolo und den Ruderclub von Battaglia Terme. Der richtige Ort für das besondere Geschenk war schnell gefunden - die Anton-Braun-Grundschule pflegt seit mehr als 20 Jahren einen Schüleraustausch mit Battaglia Terme, der neben den vielen persönlichen Kontakten auf Bürgerebene und der freundschaftlichen Verbundenheit beider Rathäuser einen der Grundpfeiler, der seit 1956 bestehenden Städtepartnerschaft darstellt.

Ortsvorsteher Günther Dreher nahm das Boot zusammen mit Schulleiterin Kathrin Körrenz im Rahmen eines Festaktes entgegen, dankte den italienischen Gästen und hob die guten Beziehungen zu der im Veneto gelegenen Partnerstadt hervor. Diese würden auch durch die große räumliche Distanz nicht beeinträchtigt.

Teil des Programms für das Besuchswochenende waren außerdem der Besuch des Fasnetsumzugs in Tuttlingen am Samstagnachmittag, den die Gruppe begeistert vor der Haupttribüne mitverfolgte, sowie eine exklusive Häsvorstellung in Möhringen am Samstagabend.

Die Teilnahme der Gruppe an der Möhringer Fasnet am Sonntag rundete das Partnerschaftswochenende ab: In edlen venezianischen Gewändern nahm die Delegation aus Battaglia am Umzug teil. Das Programm in der Angerhalle am Sonntagabend bereicherten die italienischen Gäste mit einem musikalischen Beitrag.