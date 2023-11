Bei letzteren Arbeiten handelt es sich um Bauarbeiten an einem kurzen Stück des Krähenbachs. Dieser soll renaturiert werden - die Europäische Wasserrichtlinie schreibt dies vor. Als „bolzengerade und ökologisch wertlos“ bezeichnete Umweltbeauftragter Michael Hensch in der Sitzung am Donnerstag das Gewässer.

150 Meter Bach bekommen ein kurviges Bett

Dieser Zustand soll sich nun verbessern: Auf einer Strecke von rund 150 Meter soll der Bach wieder in einem geschwungenen Bett fließen. So entstehe auch wieder Lebensräume für Tiere, führte Hensch aus. Die notwendigen Flächen sind im Besitz der Stadt Tuttlingen. Ganz billig ist die Renaturierung allerdings nicht: Rund 387.000 Euro soll das Ganze kosten. Dafür gibt es jedoch eine Landesförderung von rund 80 Prozent der Baukosten.

Über den neu gestalteten Bachlauf könnten sich dann bald neue Bewohner ein paar Meter weiter oben am Hang freuen. Ebenso wie die Renaturierung beschloss der Technische Ausschuss die Satzung für das künftige Baugebiet. Es bietet Platz für 30 Baugrundstücke.

Zufahrt über zwei schmale Straßen

In Eßlingen war das Neubaugebiet lange kontrovers diskutiert worden - nicht, da sich die Einwohner prinzipiell gegen neue Häuser wehrten, sondern wegen der Zufahrt. Diese erfolgt über zwei schmale Straßen, die bis jetzt Sackgasse waren. Die Eßlinger hätten gerne eine weitere Zufahrt gehabt und zwar von der Kreisstraße nach Talheim aus. Davor sprachen jedoch Gründe wie das Hanggefälle und der eventuelle Neubau einer Feldwegbrücke über den Krähenbach.

Trotz Beschluss des Technischen Ausschusses rücken jedoch nicht sofort die Bagger an: „Die Satzung bedeutet noch nicht automatisch, dass auch gebaut wird: Erschlossen wird das Gebiet dann abhängig von der tatsächlichen Nachfrage“, so die Stadt.