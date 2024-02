Turnerinnen des TV Spaichingen bei den Gaumeisterschaften

Bei den Gaumeisterschaften im Geräteturnen (Einzel), welche am Samstag, 24. Februar 2024 in Dornstetten stattfanden, erzielten die Turnerinnen des TV Spaichingen einmal mehr hervorragende Leistungen. Acht Turnerinnen erreichten dabei sogar die Qualifikation für das Bezirksfinale am 11. Mai in Villingendorf.

Bei den jüngsten Starterinnen im Pflicht- 4- Kampf der AK8 erreichten alle drei startenden Mädels Topplatzierungen. Dabei ging der erste Platz und somit der Gaumeistertitel an Pia Honer, dicht gefolgt von Jasmin Schändlinger auf Platz 2 und Mia Holzmann auf dem vierten Platz.

In der AK 9 belegte Jana Wiens Platz 11, Marie Zeck Platz 21 und Lara- Sophie Girschik Platz 27.

Bei den Zehnjährigen holte sich Liana Schaller mit Platz 2 den Vize- Gaumeister- Titel. Knapp dahinter landeten Oliwia Krystek und Liora Ifrim auf den Plätzen 5 und 6. Nora Vonier wurde achte, Amelia Eberz dreizehnte, Ida Kaufmann achtzehnte und Emily Weizel belegte Rang 19.

Ebenfalls Gaumeisterin mit einem hervorragenden ersten Platz wurde Alissa Korolev in der AK11. Charlotte Hauser landete auf Platz neun, Leona Stehle wurde dreizehnte.

Melina Honer schaffte in der AK 12 den 11. Platz. Leonie Vonier sicherte sich eine Klasse höher (AK13) Platz 12.

Lisa Winker trat in der offenen Klasse zum Wettkampf an und erreichte einen hervorragenden 2. Platz.

Damit haben sich acht Spaichinger Turnerinnen für das Bezirksfinale Süd qualifiziert und treten erneut in ihren Altersklassen gegen Turnerinnen aus den Turngauen Hohenzollern, Oberschwaben, Ulm und Zollern- Schenkenburg an.