Turnerbund Weilheim führt Tennis–Vereinsmeisterschaften aus

Bereits Anfang Juni starteten rund 40 Abteilungsmitglieder in die Wettkämpfe. Bei heißem Sommerwetter standen am vergangenen Wochenende abschließend die Finalspiele an:

Im Damen–Einzel standen sich Titelverteidigerin Lena Stiefel und Sabine Kupferschmid gegenüber. In einem von interessanten Ballwechseln geprägten Spiel setzte sich Lena in zwei Sätzen durch und konnte ihren Einzel–Vereinsmeistertitel verteidigen. Die weiteren Plätze belegten Natalie Mattheis und Ute Mattheis.

Bei den Herren standen sich mit Andreas Ackermann und Titelverteidiger Mario Stiefel erneut die Finalisten des Vorjahres im Endspiel gegenüber. Die zahlreichen Zuschauer sahen druckvolle Grundschläge und interessante Ballwechsel. Am Ende eines spannenden und sehr guten Spiels konnte sich Andreas in zwei Sätzen durchsetzen. Die weiteren Plätze belegten Wolfgang Seeh und Maik Raible.

Im Hobby–Einzel der Herren standen sich Titelverteidiger Ralf Kupferschmid und Jens Merz im Endspiel gegenüber. Nach drei hart umkämpften Sätzen mit sehenswerten Ballwechseln setzte sich die Erfahrung von Ralf durch und er konnte seinen Titel verteidigen. Die weiteren Plätze belegten Stefan Schmid und Andreas Hipp.

Beim Damen–Doppel standen sich mit Birgit/Lena Stiefel und den Titelverteidigern Julia Engesser/Stefanie Müller erneut die Vorjahresfinalisten im Endspiel gegenüber. In einem interessanten Spiel konnten sich Birgit und Lena den Titel in zwei Sätzen sichern. Die weiteren Plätze belegten Corinna Hipp/Jule Hipp und Tina Winker/Jessica Rentschler.

Im Herren–Doppel standen sich mit Axel Kleinbeck/Patrick Mayer und Andreas Ackermann/Steffen Müller zwei neue Doppel im Finale gegenüber. In einem einseitigen Match setzten sich Andreas und Steffen in zwei deutlichen Sätzen durch und sicherten sich somit den Vereinsmeistertitel. Die weiteren Plätze belegten Marc/Maik Raible und Joachim Wagner/Damian Duczmal.

Bereits am ersten Sommerferientag fanden die Schülervereinsmeisterschaften statt. Unsere jüngsten Tennismitglieder durften bei einer Spielstraße an verschiedenen Stationen mit Übungen rund um den Tennissport Punkte sammeln. Die jüngeren Schülerinnen und Schüler trugen nach Turnierregeln ihre Wettkämpfe auf dem Kleinfeld, die älteren auf dem Großfeld aus. Die Kinder hatten sehr viel Spaß und waren mit Feuereifer bei der Sache.