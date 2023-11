Turncamp 2023

Viel Turnspaß und -erfolge hatten die Kinder und Jugendlichen an unserem Turncamp von 8 bis 18 Uhr am 4. November in der Sporthalle Gosheim/Wehingen.

Nach verschiedenen turnspezifischen Aufwärmübungen startete das dritte Turncamp des TSV Denkingen in Kooperation mit dem TV Wehingen mit 36 Teilnehmenden von 9 bis 17 Jahren.

Die Kinder wurden in Kleingruppen eingeteilt und absolvierten morgens zehn verschiedene Stationen unterschiedlicher Art. Im rollierenden System konnten bis zur Mittagspause die Geräte Sprung, Hochreck, Reck, Boden, Pauschenpferd, Barren und Schwebebalken trainiert werden. Interessant war es auch mal die Geräte des anderen Geschlechts ausprobieren zu können, wie der Schwebebalken für die Jungs und das Pferd und der Barren für die Mädels.

So viel Bewegung macht hungrig. Nach einer Stärkung mit Penne Bolognese waren die Kinder für den Nachmittag gestärkt. Als alle Kinder gegessen hatten, wurden die Trainer und Trainerinnen direkt wieder in die Turnhalle zitiert. Kein Erbarmen!

Der Nachmittag bestand aus der Vertiefung einzelner Elemente, oft in Kombination mit der Schnitzelgrube. Das große Trampolin wurde aktiviert und im Anschluss noch spezifische Handstand- und Haltungsübungen durchgeführt.

Von wegen Müdigkeit, der Nachmittag verging wie im Fluge. Die Turner und Turnerinnen wollten gar nicht aufhören. Ab 17 Uhr wurde ein Krafttraining für den Aufbau der „Muckis“ aufgesetzt. Nach Planks, Liegestützen, Rückenübungen und Situps waren erste Ermüdungserscheinungen zu erkennen. Der Muskelkater sollte somit vorprogrammiert gewesen sein.

Für die Vorbereitungen und kreativen Turnanleitungen ein ganz herzliches Dankeschön an die Trainer und Trainerinnen des TSV Denkingen Florian, Nadine, Nele, Samuel, Janna, Jessi und Finja sowie des TV Wehingen Mareike, Anne, Celina, Jessi, Jan und Katrin sowie Daniel.

Herzlichen Dank auch an das Küchenteam sowie für die Getränkeorganisation.