Für die Tuninger Dengenstraße kommt jetzt ein Bebauungsplan

Bislang gab es beim Bau-Projekt in der Tuninger Dengenstraße keine einheitlichen Regelungen. Doch das soll sich jetzt ändern: Der Gemeinderat stimmte einer Erstellung eines Bebauungsplans zu. (Foto: sbo/bieberstein )

Nachdem in der Dengenstraße in Tuningen aktuell eine große Mehrfamilienanlage gebaut wird, hat sich der Gemeinderat darauf verständigt, dass dieses Straßengebiet künftig in Form eines Bebauungsplanes eine einheitliche Regelung erhalten soll.

13.11.2023