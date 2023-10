TTFC erlebt geselligen Ausflug

Der Tischtennis- und Freizeitclub verbrachte mit 14 Vereinsmitgliedern bei strahlendem Wetter einen vergnüglichen Tag auf dem Büllefest, das immer am ersten Oktoberwochenende in Moos-Itznang am Bodensee stattfindet. Nach einem Rundgang über das Fest mit seinen schön geschmückten Ständen rund um die Zwiebel wurde im Strandbad Moos eingekehrt. Der Abschluss des gelungenen Ausflugs fand im Tagblatt in Tuttlingen statt.

