TSV Neuhausen beim Landeskinderturnfest in Offenburg

Der TSV Neuhausen nahm am Landeskinderturnfest in Offenburg teil und beeindruckte mit starken Leistungen. Mit einer Gruppe von 24 Teilnehmenden, darunter 14 Kinder, reiste der Verein an.

Am Freitag wurde das Turnfest mit einer mitreißenden Eröffnungsfeier eröffnet, gefolgt von einer ausgelassenen Party. Am Samstag trat der TSV Neuhausen im Geräte– und Wahlwettkampf an. Die Mannschaft mit Leonie Tonn, Maya Braun und Silas Schraut erreichte im Gerätewettkampf den dritten Platz. Auch beim Wahlwettkampf erreichten die Neuhauser gute Platzierungen. So schaffte es die Mannschaft der Altersklasse 9 Jahre und jünger mit Lara Häcker, Alara Choucair und Julica Schweiker auf den zweiten Platz. Lilly Schaz, Tamara Kabisreiter, Tara Braun und Ronja Ring erreichten den 13. Platz in der Altersklasse 11 Jahre und jünger. Die ältesten Turner, welche in der Altersklasse 14 Jahre und jünger starteten, mit den Teilnehmenden Junes Choucair, Jonathan Häcker, Luna Deutscher und Alina Tonn erreichten Platz drei.

Nach den Wettkämpfen genossen die Teilnehmer des Wahlwettkampfes eine Erfrischung im Freizeitbad Stegermatt. Am Samstagabend beeindruckte die Turngala mit spektakulären Darbietungen. Den Abschluss bildete am Sonntag eine spannende Erlebnisrallye.

Trotz der heißen Temperaturen zeigten die Teilnehmer des TSV Neuhausen beeindruckenden turnerischen Einsatz. Ein herzliches Dankeschön geht an die Trainer Felix Schaz, Pamela Braun, Franziska Schaz und Lukas Löffler und an die Betreuer, die das Team unterstützten.

Der TSV Neuhausen kann stolz auf seine erfolgreichen Teilnehmer sein und präsentiert sich als Verein mit vielversprechendem Nachwuchs.