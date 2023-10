TruDi-Digitalisierungstruck beleuchtet Zukunft der Pflege

In einer spannenden und aufschlussreichen Veranstaltung wurde im Elias-Schrenk-Haus die Zukunft der Pflege in den Fokus gerückt. Die Pflegedigitalisierung stand im Mittelpunkt dieser Veranstaltung, die in Zusammenarbeit mit dem „TruDi ‐ dem Truck der Digitalisierung“ von pulsnetz stattfand.

Was bringt die Zukunft in der Pflege? Diese Frage trieb die teilnehmenden Mitarbeitenden des Elias-Schrenk-Hauses und des ambulanten Dienstes Elias-Schrenk mobil an und führte zu beeindruckenden Einblicken in die Möglichkeiten moderner Technologie. TruDi, der mobile und virtuelle Zukunftstruck von pulsnetz, rollte in die Stadt und viele Mitarbeiter nutzten die Gelegenheit, hautnah und praxisnah moderne Technologien kennenzulernen und ihre Anwendungen im Pflegebereich zu erkunden.

Die Teilnehmer erhielten Antworten auf die drängenden Fragen zur Zukunft der Pflege und zur Nutzung von Technologie, um den Arbeitsalltag zu erleichtern. Der TruDi-Truck ermöglichte es Pflegekräften und Verwaltungsmitarbeitenden beider Häuser, innovative Lösungen und digitale Werkzeuge auszuprobieren, die den Pflegebereich und andere Einrichtungen nachhaltig verbessern können. Diese Gelegenheit zur Interaktion mit Technologien im Pflegekontext führte zu spannenden Erkenntnissen.

Die Veranstaltung war eine Entdeckungsreise, die zeigte, wie Technologie die Pflegebranche revolutionieren kann. Sie ermöglichte den Teilnehmern, sich mit Experten auszutauschen und die Umsetzung erster Projekte für eine digitalisierte Zukunft der Pflege anzugehen.