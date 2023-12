Trossinger Albvereinler auf dem Gengenbacher Weihnachtsmarkt

Die letzte Busausfahrt der monatlich stattgefundenen Ausfahrten führte die 50 Teilnehmer nach Gengenbach zum Weihnachtsmarkt. Die Vorsitzende Anneliese Burgbacher konnte nicht glauben, dass der Bus innerhalb von 45 Minuten voll war. Das erste Ziel der Gruppe war die Krippen- und Weihnachtsbaum-Ausstellung im Fürstenberger Hof-Museum in Unterhammersbach. Danach wartete auf die Albvereinler in der Landgasthaus Rebstock in Unterentersbach ein leckeres Mittagessen. Unter drei Fleischgerichten konnten die Teilnehmer wählen. Anschliessend fuhr die Gruppe nach Gengenbach zum Weihnachtsmarkt. Sehr geschmackvoll waren die Stände geschmückt und die Stimmung war großartig. Der für alle Fälle mitgeschleppte Regenschirm diente zum Glück nur als Spazierstock. Das erste Fenster im Rathaus wurde dann nach einem Theaterstück auf der Rathaus-Bühne von Kindern um 18.30 Uhr mit einem Motiv von Künstler Olaf Hajek unter dem Motto „Paradiese“ beleuchtet. Am Glühweinstand wurden wir vom SWR-Fernsehen interviewt. Die Ausstrahlung in der Landesschau findet am 11.Dezember statt.

