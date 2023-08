Trossinger Albverein besucht den Mummelsee

Im vollbesetzten 50er Oberist–Bus fuhren die Trossinger Albvereinler in den Schwarzwald zum Mummelsee und Hornisgrinde (1164 Meter, höchster Gipfel im Nordschwarzwald). Es war wieder Albvereinswetter!

Der Bus brachte die Teilnehmer hinauf zur Hornisgrinde, wo man einen schönen Blick auf den Mummelsee und den Schwarzwald erhaschen konnte. Ein Teil der Gruppe (Bild) wanderte auf etwas unwegsamen Wegen hinab zum Mummelsee um dort noch einen schönen Seerundgang zu machen.

Der Sage nach hat der Mummelsee in den dunklen Tannengründen seinen geheimnisvollen Namen von den Seefräulein oder Mümmlein. Sie wohnen in seiner unergründlichen Tiefe in einem prächtigen, kristallenen Schloss.

Die Gruppe war anschließend in der Vollmers Mühle in Saalbach zur Besichtigung und Programm sowie einer gemeinsamen Vesper– und Käse–Brotzeit angemeldet. Das Programm sah für die Teilnehmer Butterstoßen im Butterfass vor. Nach schweißtreibender Arbeit schmeckte die Butter auf dem Holzofenbrot um so leckerer. Auch wurde das Spinnen am Spinnrad ausprobiert. Mit der Musik von unserer Örgele–Helga wurde in der Mühle noch gesungen. Alle waren sich einig: War das wieder ein toller Ausflug.