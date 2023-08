Trossingens Geschichte der Zungeninstrumente kennengelernt

Elf Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren interessierten sich für das Kinderferienprogramm des Deutschen Harmonikamuseums. Nach der Begrüßung durch den Museumsleiter Martin Häffner erwartete die Mädchen und Jungen ein abwechslungsreiches Programm.

Nicht nur das nähere Kennenlernen der vielfältigen Familie der Harmonikainstrumente war Inhalt der Veranstaltung, sondern auch die damit verbundene Vermittlung von der spannenden Geschichte der Entwicklung des kleinen Dorfes Trossingen mit circa 3000 Einwohnern zur weltbekannten Musikstadt Trossingen. Die Kids lernten so durch Hermann Niklewski Interessantes über die Entwicklung ihrer Heimatstadt. Außer in Trossingen gab es 1898 nämlich in ganz Europa kein Dorf dieser Größenordnung, das über ein eigenes Elektrizitätswerk verfügte und auch keines, das sich deshalb eine Straßenbeleuchtung mit Glühbirnen und eine elektrische Eisenbahn leisten konnte. Grund war, dass der Mundharmonika–Fabrikant Matthias Hohner seine Erzeugnisse, die er zum großen Teil in die USA exportierte, nicht länger mit dem Pferdefuhrwerk zur Bahnstation zwischen Schwenningen und Rottweil befördern wollte.

Für das Erkunden der vielfältigen Harmonikawelt war Alfred Dörfler zuständig. Neben dem Ausprobieren der verschiedenartigen Handzuginstrumente stand das Kennenlernen der Mundharmonika im Vordergrund. Die Teilnehmenden lernten beim Zusammenbau ihres eigenen Instrumentes die 54 Teile von diesem kennen. Dann war sofort klar: „Wir wollen natürlich auch damit spielen.“ Nach grundlegenden Vorübungen zur Atemtechnik sowie zum Blasen und Ziehen war es bald soweit, dass das erste einfache Kinderlied zusammen gespielt wurde und weitere Melodien in Angriff genommen werden konnten. Ein Quiz mit Preisen und der Besuch des Filmraums des Museums rundete das Programm der Ehrenamtlichen Alfred Dörfler, Hermann Niklewski und Barbara Pelz ab. Die „Mundharmonika–Elf“ ließ es sich zum Schluss des Vormittags nicht nehmen, den abholenden Eltern und Kinderferienprogramm–Koordinatorin Anita Lin auf ihrem nun eigenen Richter–Modell den bekannten Song „Merrily We Roll Along“ vorzuspielen. Begleitet wurden sie dabei von Alfred Dörfler auf dem Akkordeon.

Zusätzlich mit einem Notenheft zur Erweiterung des Gelernten und einer „Little Lady“ — der kleinsten Mundharmonika der Welt — ausgestattet, endete das KiFePro des DHM für die neuen Muha–Freaks.