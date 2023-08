Trossingen

Zwei Autos stoßen zusammen

Trossingen / Lesedauer: 1 min

Zu einem Verkehrsunfall und dem dabei entstandenen Blechschaden an zwei Autos in Höhe von rund 8000 Euro ist es am Mittwochabend, gegen 21 Uhr an einer Parkplatzzufahrt eines Discounters auf der Christian–Messner–Straße in Trossingen gekommen.

Veröffentlicht: 24.08.2023, 14:44 Von: sz