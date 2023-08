Zum Abschied gibt es einen Dortmund–Schal

Rudolf Wuhrer tritt in wenigen Wochen als einer der dienstältesten Bürgermeister in Baden–Württemberg seinen Ruhestand an. Nach zwölf Jahren als Vorsitzender der Bürgermeistervereinigung im Landkreis und dreizehn Jahren als Kreisverbandsvorsitzender des Gemeindetags Baden–Württemberg wurde er nun in der Runde der Bürgermeister verabschiedet. In seiner Funktion als Kreisvorsitzender hat Wuhrer, der Bürgermeister in Denkingen war, die Kollegen über neue Entwicklungen, etwa im Bereich Bildung und Betreuung, informiert und war das Sprachrohr der Raumschaft in Politik und Gemeindetag.

Der Gemeindetag wird bei neuen Gesetzen beteiligt und vertritt die Interessen der Städte und Gemeinden dabei mit Nachdruck. Er organisiert sich in Fachausschüssen, in denen sich Mitglieder auf ihrem Spezialgebiet mit ihrem Fachwissen ehrenamtlich einbringen. Rudolf Wuhrer ist ausgewiesener Experte für Themen der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt Trossingen heißt. Er war rund 25 Jahre Mitglied des Landesbeirats für Natur– und Umweltschutz und gehörte dem Stiftungsrat Stiftung Naturschutzfonds des Landes an. Wuhrer vertrat die Interessen der Gemeinden des Landkreises auch über zwei Jahrzehnte lang im Ausschuss für Städtebau und Umwelt des Deutschen Städte– und Gemeindebundes und gehörte dessen Hauptausschuss an.

„Rudolf Wuhrer hat über vier Jahrzehnte die Last der Verantwortung für alle Denkinger getragen und sich darüber hinaus mit unermüdlichem Fleiß und großer Sachkenntnis für die Interessen der Kommunen des Landkreises eingebracht. Unter seinen Kollegen wird er deshalb als Ratgeber und Vorbild geschätzt“, so Trossingens Bürgermeisterin Susanne Irion, die künftig das Amt als Vorsitzende der Bürgermeistervereinigung im Landkreis inne haben wird.