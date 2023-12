Zu Weihnachten stimmungsvolle französische Musik des Hochbarock entdecken

Weihnachten und Barockmusik - gibt es eine passendere Kombination? Am Donnerstag, 21. Dezember, um 19.30 Uhr lädt das Ensemble Rayons du Soleil ein in die Kleine Aula der Trossinger Hochschule für Musik. Dort interpretiert das junge Ensemble mit Leona Lenger und Julia Wetzel (Blockflöten), Jakob Pungel (Barockcello) und Manami Suzuki (Cembalo), das sich 2022 am Institut für Aufführungspraxis der HfM Trossingen gefunden hat, Musik des französischen Hochbarock aus der Zeit des Sonnenkönigs Ludwig IVX. Der Eintritt zu diesem stimmungsvollen vorweihnachtlichen Abend ist frei.

Im Fokus der vier Trossinger Studierenden stehen Werke der Barockzeit, die sie mit viel Spielfreude interpretieren. Dabei sind dem Ensemble klare Kontraste, deutliche Affekte und natürliche Übergänge wichtig, um die Musik des Hochbarocks wieder lebendig werden zu lassen. Vor allem französische Komponisten des 18. Jahrhunderts faszinieren das Ensemble. In diesem Konzert sollen einige ihrer Kompositionen gewürdigt werden. Und so lautet der Aufruf des Ensemble Rayons du Soleil, was übrigens nicht weniger als „Strahlen der Sonnen“ bedeutet: „Probieren Sie in diesem Jahr doch einmal ein neues Rezept für Plätzchen aus - oder anders gesagt: kommen und entdecken Sie die Musik von Jean-Baptiste Barrière, Jacques-Martin Hotteterre, Marin Marais und weiteren spannenden Komponisten!“