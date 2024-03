Zoe Mayer spricht über die Möglichkeiten der Energiewende

Einen interessanten Einblick in die Möglichkeiten der Energiewende hat am Donnerstag die Bundestagsabgeordnete Zoe Mayer im Trossinger Kesselhaus geboten. Sie ist Wirtschaftsingenieurin und Spezialistin für Gebäudeenergie, und zeigte zunächst auf, welche Fortschritte in Sachen regenerativer Energien in Deutschland schon gemacht wurden.

So lag der Anteil beim Stromverbrauch im Jahr 2015 noch bei 31,4 Prozent, 2023 schon bei 52 Prozent. Gerade die Länder im Osten des Landes hätten durch die Offshore-Anlagen einen großen Standortvorteil. Dadurch seien natürlich auch die CO²-Emissionen stark rückläufig, allerdings sei zu bezweifeln, ob man in Deutschland das 1,5-Grad-Ziel noch erreichen könne. Auf der anderen Seite böten die erneuerbaren Energien riesige Chancen für die heimische Wirtschaft. Aus Frankreich importierter Atomstrom mache nur 0,25 Prozent aus, stellte die Grünen-Politikerin klar, und wies auf die Probleme im letzten Sommer, als die Atomkraftwerke durch Hitze und Trockenheit große Probleme mit der Kühlung gehabt hatten.

Schließlich erläuterte Mayer das umstrittene Gebäudeenergiegesetz. Dass es so einen großen Wirbel darum gab, habe daran gelegen, dass das Gesetz in einem sehr frühen Stadium geleakt wurde, bevor noch die jetzt bekannten Fördermöglichkeiten beschlossen waren. Mit der Umstellung auf erneuerbare Heizungen könnten sich die Verbraucher unabhängig machen, betonte die Politikerin. Die Fördergelder seien auch eine Möglichkeit für Kommunen, sich durch PV- und Windkraftanlagen zusätzliche Einnahmen zu verschaffen. Windräder seien zudem, so Zoe Mayer, eine weit geringere Gefahr für Vögel als die Gegner kritisierten: „An Fensterscheiben sterben sehr viel mehr Vögel als an Windkraftanlagen.“