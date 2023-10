Trossingen

Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Trossingen / Lesedauer: 1 min

Ein unbekannter Täter ist am Samstag, im Zeitraum von 19 bis 19. 30 Uhr, in ein Wohnhaus in der Straße „Kirchhalde“ eingebrochen.

Veröffentlicht: 23.10.2023, 14:21 Von: sz