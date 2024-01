Eine 13-jährige Außenseiterin, ein Roboter und Zeitreisen - das sind die Zutaten für Silke Horvaths erstes Kinderbuch. Die Autorin mit irischen Wurzeln ist in Trossingen aufgewachsen und lebt mittlerweile in Leverkusen. „Lucy und der Zeitroboter“ hat sie im Selbstverlag veröffentlicht. „Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis ich mein Ansichtsexemplar in der Hand hatte“, freut sie sich. Jetzt ist das Buch erschienen.

Hoffnungsvoll und witzig soll die Geschichte sein

Die Inspiration für die Geschichte war Horvaths Tochter. 2019 interessierte die sich für Fridays for Future, plötzlich saß eine Gruppe Jugendliche auf der heimischen Terrasse, die über Umweltthemen und Politik diskutierten.

Gerade der Roboter ist sehr witzig und hat auch so seine Eigenarten. Silke Horvath

„Damals war Corona noch kein Thema und trotzdem sah die Zukunft für junge Menschen sehr düster aus“, so Horvath. Trotzdem soll das Buch „sehr hoffnungsvoll“ sein und ohne erhobenen Zeigefinger auskommen. Im Gegenteil: „Gerade der Roboter ist sehr witzig und hat auch so seine Eigenarten“, erklärt die Autorin.

Was sagt die Zielgruppe?

Gedacht ist „Lucy und der Zeitroboter“ als Vorlese- und Selbstlesebuch ab neun Jahren. Um sicherzugehen, dass die Geschichte für Kinder verständlich ist, hat Silke Horvath immer wieder Kindern aus ihrem Umfeld Stellen aus dem Buch vorgelesen.

Unser Lieblingsspiel war, dass sie mir drei Wörter vorgibt und ich daraus eine Geschichte für sie gemacht habe. Silke Horvath

„Ich wollte wissen: Was findet ihr gut? Was ist unlogisch? Was versteht man vielleicht gar nicht?“, so die 47-Jährige. „Das hat toll funktioniert, die Kinder sind unvoreingenommen und ehrlich.“

KI-generierte Bilder fallen durch

Und auch bei einem anderen Thema hat sich Silke Horvath auf die Meinung ihrer Zielgruppe verlassen - bei den Illustrationen für das Buch. Eine Künstlerin fertigte ihr nach ihren Vorgaben Zeichnungen an.

Gleichzeitig probierte Horvath auch, mit einer künstlichen Intelligenz Bilder zu generieren. Das klappte zwar gut, bei den Kindern fielen die Bilder jedoch durch. „Alle Kinder fanden die Zeichnungen von der Künstlerin besser, vielleicht weil die mehr Raum für Fantasie lassen“, vermutet sie.

Wurzeln in Trossingen

Silke Horvath ist zweisprachig aufgewachsen und schreibt sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. In Trossingen besuchte sie die Realschule und zog später nach Köln, wo sie eine klassische Ballettausbildung begann. Aus gesundheitlichen Gründen musste sie die Ausbildung jedoch beenden.

Nach einem Zwischenstopp in Trossingen verschlägt es sie wieder nach Nordrhein-Westfalen, wo sie ihren Mann kennenlernt. Gemeinsam machen sie sich mit einer physiotherapeutischen Praxis selbstständig und bekommen eine Tochter. Die Geburt ihres Kindes weckt in Horvath auch wieder den Wunsch kreativ zu werden.

Es war ein absoluter Herzenswunsch, dieses Buch rauszubringen. Silke Horvath

Sie erzählt ihrer Tochter regelmäßig Geschichten. „Unser Lieblingsspiel war, dass sie mir drei Wörter vorgibt und ich daraus eine Geschichte für sie gemacht habe“, berichtet sie. Irgendwann beginnt sie, ihre Geschichten auch aufzuschreiben. „Es war ein absoluter Herzenswunsch, dieses Buch rauszubringen“, so die Autorin. Der eigentliche Schreibprozess hat nur zwei bis drei Wochen gedauert, was dann folgte sollte jedoch drei Jahre in Anspruch nehmen.

Zusagen von Verlagen

In diesem Zeitraum sendete Horvath ihr Buch auch an mehrere Verlage. Ihr gelingt, wovon viele aufstrebende Autoren träumen. Sie bekommt gleich mehrere Zusagen.

Warum sie sich dennoch für den Selbstverlag entschieden hat? „Ich habe viele Selbstständige in der Familie, die Vorbilder für mich sind“, sagt Horvath. „Die meinten: Wenn du es selbst raus bringst, hast du danach Ahnung von jedem Schritt.“ Also informiert sich Horvath in Foren über Self-Publishing-Anbieter. „Der Prozess war schön, aber anstrengend“, so ihr Fazit.

Ich bin ein absoluter Horror-Fan, je grusliger, desto besser. Silke Horvath

Gelohnt hat es sich, so Horvath, dennoch. Zu kaufen gibt es das Buch vor allem online, aber auch in Trossingen konnte Horvath einige Verkaufsstellen organisieren: Morys Hofbuchhandlung und das Comeback am Rudolf-Maschke-Platz werden einige Exemplare zum Verkauf anbieten.

So geht es nun weiter

Seit Anfang Dezember kann sie ihr Buch nun in der Hand halten. Sollte das Buch gut ankommen, können noch weitere Teile dazu kommen. Auch eine Idee für ein Jugendbuch hat sie schon. Und auch in einem anderen Genre ist Horvath unterwegs: „Ich bin ein absoluter Horror-Fan, je grusliger, desto besser“, erzählt sie.

Passend dazu hat sie auch ein Drehbuch für eine Horrorserie verfasst, dass für das UK Filmfest ausgewählt wurde. Mittlerweile hat sie sich aus der gemeinsamen Praxis mit ihrem Mann raus gezogen, um sich dem Schreiben zu widmen. 2024 will sie weitere Geschichten zu Papier bringen.