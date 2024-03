Etwa doppelt so viele Opfer von Vergewaltigungen und häuslicher Gewalt in der Region wie im Jahr zuvor haben sich 2023 an die Tuttlinger Außenstelle des Weissen Rings gewandt. Die Institution zur Unterstützung und Betreuung von Kriminalitätsopfern stellte im Rathaus Schura die Jahresstatistik für 2023 vor. In 49 Fällen leisteten deren ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kostenfreie Hilfe - in etwa der Wert der Vorjahre, 2022 waren es 47 Fälle gewesen.

Die Zahl der Vergewaltigungen sei von vier auf zehn gestiegen, die Opfer seien im Durchschnitt 23 Jahre alt gewesen, berichtet Außenstellenleiter Wolfgang Schoch. Elf Opfer häuslicher Gewalt seien unterstützt worden nach sechs Fällen in 2022. „Frauen wurden geschlagen, die Wohnung zertrümmert, der Mann ist alkoholabhängig“, charakterisiert Schoch die üblichen Abläufe.

Mutter in Sicherheit gebracht

Feststellbar sei, dass bei häuslicher Gewalt „mehr und mehr Männer islamischer Glaubensrichtung als Gewalttäter auffallen“, sagt Schoch. „Sei es, dass migrierte Frauen sich unseren Gesellschaftsmodellen mehr angeschlossen haben, im Gegensatz zu ihrem früher angedachten Rollenverständnis, sei es, dass einheimische Frauen, die mit Männern islamischer Glaubensrichtung liiert sind, sich deren Vorstellungen vom Frauenbild widersetzen.“

Männer melden sich oft erst, wenn sie im Seniorenalter sind. Wolfgang Schoch

Schoch nennt das Beispiel einer Mutter mit deutschem Pass, die im Februar vor ihrem aus einem islamischen Land migrierten Mann, der sie bedrohte, „in Sicherheit gebracht werden musste - ihre Kinder sind nun in der Nähe von Lübeck untergebracht“.

Fünf Opfer sexuellen Missbrauchs

Fallbeispiele nennt Schoch auch zum sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen, wo der Weisse Ring in der Region sich fünf Opfern annahm; 2022 waren es sieben. „Männer melden sich oft erst, wenn sie im Seniorenalter sind.“

Sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen ist ein immer wiederkehrendes Thema, mit dem sich das Hilfsteam des Weissen Rings, Außenstelle Tuttlingen, beschäftigen muss. (Foto: dpa )

Er habe mit zweien darüber gesprochen, warum sie sich erst jetzt meldeten. „In der Rückschau fragen sie sich, wie ihr Leben gewesen wäre, wenn sie nicht im Kindesalter vergewaltigt worden wären.“ In dem einen Fall sei der Täter ein Musiklehrer, im anderen ein Nachbar gewesen. „Beide Opfer haben später Familien gegründet, aber sich gegenüber ihren Frauen nicht oder nur wenig geöffnet.“

Oft gehören Senioren zu den Ratsuchenden. Ältere Menschen seien hauptsächlich betroffen bei der Kündigung von Wohnung wegen Eigenbedarfs. „Uns fällt auf, dass die Wohnungsnot gewachsen ist - uns rufen heulend 80-Jährige an, die ihre Wohnung verloren haben“, berichtet Schoch. Der Weisse Ring vermittelt unter anderem auch Anwälte. Auch bei Schockanrufen oder dem sogenannten Enkeltrick sind meist Senioren die Zielgruppe. „Aus Schamgefühl“ würden viele Opfer sich nicht melden. „Das kann ich meinen Kindern nicht sagen - die bringen mich ins Heim“, sei ein weiteres Argument für das Schweigen der Senioren.

Die meisten Opfer sind Frauen

In 39 der 49 Fälle in 2023 seien Frauen das Opfer gewesen, so Schoch, bei 13 habe es sich um „computerbezogene Kriminalität“ wie das Verbreiten von Bildern in sozialen Netzwerken, Stalking und Erpressungen gehandelt. „Ohne Internet würde es diese Straftaten gar nicht geben“, betont er. Und: „Für Menschen, die mit der immer schneller werdenden Technisierung nicht mithalten können, wird diese Entwicklung zum Verhängnis, wie wir mehr und mehr feststellen können.“

Die Erpressung mit Bildern oder Stalking zermürbe die Opfer, sagt Schoch. „Die Täter wollen die Kontrolle über das Opfer, das gibt ihnen selbst persönliche Stärke.“ Die psychischen Folgen seien für die Opfer „genauso langwierig und schwerwiegend wie bei Opfern direkter körperlicher Gewalt - oft sogar stärker, weil sie sich nie sicher sein können, ob der Täter später wieder zuschlagen könnte“.

Jüngere Mitarbeiter gesucht

Der Weisse Ring, Außenstelle Tuttlingen, braucht weitere Mitarbeiter - vor allem jüngere mit IT-Kenntnissen, um Opfern von Straftaten aus allen Altersgruppen helfen zu können. Zu den Aufgaben gehören Hilfestellung beim Umgang mit Behörden, Begleitung zu Terminen bei Polizei und Gerichten oder Unterstützung bei der Durchsetzung von Ansprüchen und Leistungen. Zu den Anforderungen zählen laut Wolfgang Schoch „Einfühlungsvermögen und zuhören können“. Zu jung dürften die ehrenamtlichen Mitarbeiter jedoch nicht sein, betont die zum Hilfsteam zählende frühere Realschul- und Beratungslehrerin Waltraud Runge. „Eine gewisse Lebenserfahrung sollte man mitbringen.“

Das Helferteam des Weissen Rings, Außenstelle Tuttlingen: (von links) Waltraud Runge, Gunter Müller, Sylvia Reichle-Teufel, Wolfgang Schoch, Uli Rehmann und Michael Seiberlich. (Foto: Michael Hochheuser )

Neu dabei beim Weissen Ring, Außenstelle Tuttlingen, ist der 64-jährige Uli Rehmann, ehemaliger Lehrer der Ludwig-Uhland-Realschule in der Kreisstadt, dessen früherer Leiter Michael Seiberlich ebenfalls zum Team gehört. Beweggrund für seinen Einstieg sei gewesen, „dass jemand aus meinem Bekanntenkreis vergewaltigt wurde“, berichtet der Möhringer Rehmann. Der Pensionär ist nun in der Ausbildung zum Weisser-Ring-Helfer, beginnend mit einem Praktikum, dem ein Grundseminar zu Themen wie Sozial- und Strafrecht folgt

Mehr Rechte für Opfer psychischer Gewalt

Eine vom Weissen Ring seit Jahren angemahnte Gesetzesänderung im Opferschutz fruchtete endlich: Mit Beginn dieses Jahres habe sich die Gesetzeslage zugunsten der Opfer geändert, erläutert Schoch. Jetzt würden Opfer von Kriminalität, die nicht nur körperliche Gewalt erlitten hätten, auch als „Opfer psychischer Gewalt“ anerkannt - mit dementsprechenden Ansprüchen. Der Weisse Ring vermittle auch Psychotherapeuten - allerdings betrage die Wartezeit „acht bis neun Monate“.

Ein Mann schreibt eine drohende Chat-Nachricht. Auch Stalkingopfer aus der Region wendeten sich 2023 an den Weissen Ring. (Foto: Angelika Warmuth/dpa )

Auch mit direkten Zahlungen bis zu 300 Euro hilft die Institution, um Frauen nach einer Straftat „aus ihrer aktuellen Notlage zu befreien“, erläutert Wolfgang Schoch. Oft seien die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter „die ersten Ansprechpartner, bei denen sich die Opfer vertrauensvoll aussprechen - allein schon dadurch fühlen sie sich nicht mehr allein gelassen“.

Wer Unterstützung braucht, kann sich bei der Außenstelle Tuttlingen melden, Telefon 0175-5866425, beim bundesweiten Opfertelefon, 116006, oder eine E-Mail schreiben an [email protected].