Workshop mit Feuerkünstlerin

Die Volkshochschule bietet am 24. September für alle Fotografiebegeisterten einen Workshop an. Die Feuerkünstlerin Fyrdraca kommt für ein Fotoshooting nach Trossingen und führt wechselnde Feuershowelemente mit echtem Feuer in Bewegung vor. Die Teilnehmenden können von dieser Performance beeindruckende Fotos machen, die entweder eingefrorene Momentaufnahmen oder durch die Bewegung entstehende Feuerkreise und Figuren darstellen. Die nichtkommerziellen Bildrechte sind enthalten. Benötigt wird eine spiegellose oder Spiegelreflexkamera mit Standardblitzschuh sowie ein Stativ. Mit den manuellen Einstellungen sollten die Teilnehmenden vertraut sein. Im Workshop nähern wir uns nach und nach den individuell besten Bildeinstellungen an und probieren verschiedene Belichtungsvarianten aus, so dass am Ende jeder ansprechende Bilder mitnimmt. Der Workshop findet ab 19 Uhr im Schulhof der Friedensschule statt.

Die Anmeldung ist in der Geschäftsstelle der Volkshochschule, unter der Telefonnummer 07425/91066, per Mail [email protected] oder unter www.vhs–tuttlingen.de möglich.