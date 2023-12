Am Wochenende ist die Feuerwehr Trossingen zu einem schweren Wohnungsbrand gerufen worden. Während der Anfahrt bemerkten die Einsatzkräfte bereits eine massive Rauchentwicklung.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand eine Einliegerwohnung bereits in Vollbrand, ein Übergreifen auf die Nachbargebäude konnte allerdings verhindert werden. Mehrere Trupps versuchten derweil das Feuer in der Wohnung in den Griff zu bekommen.

Eine Bewohner konnte nur noch tot geborgen werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.