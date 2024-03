Wo könnten in Trossingen Windräder und Photovoltaikanlagen auf Freiflächen aufgestellt werden? Mit dieser Frage setzte sich am Montagabend der Gemeinderat auseinander. Favorit für künftige Windenergieanlagen ist ein Areal zwischen Trossingen und Deisslingen. Doch noch steht das Projekt zum Ausbau regenerativer Energie ganz am Anfang - bis zu einer Umsetzung könnten Jahre vergehen.

Wir haben keine andere Wahl - wir müssen es tun. Bürgermeisterin Susanne Irion

„Wir sind aufgefordert, einen bestimmten Prozentsatz an Flächen auszuweisen“, machte Bürgermeisterin Susanne Irion beim Einstieg in das zentrale Thema der Ratssitzung klar, dass „wir keine andere Wahl haben - wir müssen es tun“.

Stellungnahme der Stadt bis Anfang April

Der Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg hatte im Dezember beschlossen, die Fortschreibung des Teilplans „Regionalbedeutsame Windkraftanlagen“ und „Freiflächenphotovoltaik“ in das Beteiligungsverfahren zu geben.

Im Rahmen einer Bürgerbeteiligung seien bereits mehrere tausend Stellungnahmen eingegangen, so die Stadtverwaltung. Derzeit läuft in der Region die Anhörung der Städte und Gemeinden, Trossingen muss seine Stellungnahme bis 8. April abgeben.

Dezernent Ralf Sulzmann erläuterte im Rat die Hintergründe: Danach ist das Mindestziel, 1,8 Prozent der Fläche Baden-Württembergs für Windenergie zur Verfügung zu stellen - und 0,2 Prozent für Photovoltaik auf Freiflächen. „Wir sehen uns in der Gesamtverantwortung zur regenerativen Stromerzeugung“, betonte Sulzmann.

Die rege Bautätigkeit in Trossingen, etwa im Baugebiet Albblick, macht es schwieriger, Flächen für Windenergieanlagen zu finden, da Abstandsregeln zur Wohnbebauung eingehalten werden müssen. (Foto: Michael Hochheuser )

Er und Irion machten darauf aufmerksam, dass, so das Flächenziel nicht erreicht werde, Windkraftanlagen dann überall möglich seien - wenn es jedoch erreicht werde, dann könnten Windräder „faktisch nur noch in festgelegten Gebieten stehen“.

Enge Grenzen durch Wohnbebauung

Irion nannte es „vorausschauend, dass wir eigene Flächen ausweisen“ - und verwies auf mögliches Konfliktpotenzial durch die „engen Grenzen“ in Trossingen durch Wohnbebauung und die Interessen der Landwirte, denen die Lebensgrundlage nicht entzogen werden dürfe durch die Installierung regenerativer Anlagen. Laut Sulzmann beträgt der Mindestabstand von Windrädern zur nächsten Wohnbebauung 750 Meter.

Die Stadt priorisiert für die Erstellung von Windenergieanlagen als „Vorranggebiet“ eine Fläche zwischen Trossingen und Deißlingen im Bereich Wannengrundwald/Benntenholz-Dornen. Dieses hat eine Gesamtfläche von 96,3 Hektar, von denen 31 Hektar auf Trossinger Gemarkung liegen.

Die Landwirtschaft ist dort nicht betroffen. Wolfgang Schoch, Ortsvorsteher Schura

In den Planentwurf aufgenommen wurde ebenso die Fläche Omer-Lauberhart-Lomberg zwischen Aldingen, Gunningen, Spaichingen und Schura. Die Schuraer Fläche war von der Trossinger Stadtverwaltung nicht gemeldet worden, der Regionalverband hatte sie aufgrund der dortigen Windhöffigkeit jedoch mit einbezogen.

Positives Votum vom Ortschaftsrat Schura

Der Ortschaftsrat Schura hatte in seiner Stellungnahme zugestimmt. Die Fläche liege „mitten im Wald, die Landwirtschaft ist dort nicht betroffen“, so Ortsvorsteher Wolfgang Schoch (CDU) am Montagabend. Laut Stadtverwaltung mache auch dieser Bereich „Sinn, weil Nachbargemeinden ohnehin dort Flächen für Windräder vorgesehen haben“.

Photovoltaikanlagen auf Freiflächen könnten langfristig im Bereich zwischen Schura, Gunningen, Spaichingen und Aldingen installiert werden. (Foto: Marcus Brandt/dpa )

Die Errichtung von Windkraftanlagen zwischen Deißlingen und Trossingen ist schon länger geplant. Laut Sulzmann ist „ein konkretes Projekt in Vorbereitung“: Vorgesehen sei, auf besagtem Areal mindestens zwei Windkraftanlagen zu installieren; gleiches gelte für Deißlingen.

Photovoltaikanlagen an der A 81 möglich

Mögliche Freiflächen für Photovoltaikanlagen wählte die Stadt unter mehreren Prämissen aus: dazu zählen, dass keine wertvollen Flächen für die Landwirtschaft verloren gehen sollen, dass die Areale überwiegend im städtischen Besitz sein sollen und nur wenige naturschutzrechtliche Ausgleichsflächen notwendig seien.

Mitaufgenommen wurde eine Fläche zwischen dem Umspannwerk und der Autobahn zwischen Trossingen und Weigheim. Dort wären PV-Anlagen ohne eine Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung eines Bebauungsplans rechtlich möglich.

Auch in der Nähe des Trossinger Umspannwerks nahe der Autobahn könnten Photovoltaikanlagen aufgestellt werden. (Foto: Frank Czilwa )

Die Stadt meldete dem Regionalverband ferner eine Teilfläche des Gartenhausgebiets „Löhle“ zwischen Gölten und Schura als Standort für mögliche Photovoltaikanlagen - unter anderem wegen geringen naturschutzrechtlichen Ausgleichsbedarfs und der Nähe zu einer möglichen Leitungstrasse von Schura nach Trossingen.

„Den Ärger mag ich mir gar nicht ausmalen“, meinte Jürgen Vosseler (CDU) dazu. Das Kleingartengebiet sei schließlich „über 50, 60 Jahre gewachsen“.

Stadt will vor allem Dächer für Photovoltaik nutzen

„Es spricht nichts dagegen, die Kleingartenanlage 100 Jahre weiter so zu nutzen“, betonte Irion, dass „der Planung noch lange nicht die Umsetzung“ folge. Wie Sulzmann erläuterte, würden die für PV-Anlagen gemeldeten Flächen erst dann in das Planwerk des Regionalverbands aufgenommen, wenn seitens der Stadt respektive der Stadtwerke konkrete Planungen vorlägen.

Als vorrangig sehe die Stadt jedoch die Nutzung vorhandener Dachflächen städtischer Gebäude für PV-Anlagen an, wofür bereits Haushaltsmittel vorgesehen seien.

Der Gemeinderat votierte bei einer Gegenstimme von Jürgen Vosseler dafür, dass die Stadt beim Regionalverband eine positive Stellungnahme abgibt zur Fortschreibung der Pläne. Priorität haben soll die Ausweisung des gemeinsamen Trossinger/Deißlinger Gebiets als Vorranggebiet für Windenergieanlagen.

Irion betonte nach der Sitzung, dass der Beschluss nicht bedeute, dass auf den in Frage kommenden Flächen tatsächlich Windräder gebaut würden und werden dürften - schließlich kämen etwa auch noch Belange des Artenschutzes ins Spiel.