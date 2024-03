Eine Veranstaltung der AfD im Trossinger Konzerthaus hat am Donnerstagabend Gegendemonstrationen ausgelöst. Während die Veranstaltung um 19 Uhr begann, sammelten sich bereits um 18 Uhr Demonstranten auf dem Parkplatz nahe des Konzerthauses.

Organisiert wurde die Demo von OGL-Gemeinderat Gerhard Brummer und Zsuzsa Henschel. Letztere führte gemeinsam mit Annika Lenz durch das Programm.

Kritik an Arbeitspolitik der AfD

„Wir halten als Demokraten zusammen“, sagte Henschel, bevor sie auf einer kleinen Bühne unter freiem Himmel den ersten Redner begrüßte. Edmund Jäger thematisierte als Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbundes vor allem die arbeitspolitische Haltung der AfD, etwa die Forderung, dass öffentliche Aufträge nicht mehr an Unternehmen mit Tarifbindung gehen sollen, sondern an das billigste. Zudem, rief er dem Publikum in Erinnerung, stimmte die AfD 2023 gegen eine Erhöhung des Mindestlohns.

Edmund Jäger, Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbundes (Foto: Katharina Schaub )

Arno Specht stand als Vertreter der Klimagruppe Aldingen auf dem Podium. „Der Klimawandel ist längst da, doch die AfD lehnt alle Maßnahmen dagegen ab“, sagte Specht. Zudem sei es der AfD gelungen, den Diskurs zu verschieben. Specht betonte, dass viele Menschen mit einer Stimme für die AfD gegen ihre eigenen Interessen wählen würden.

„Die Menschen haben weniger Geld und stimmen dennoch für eine Partei, die beispielsweise eine Mietpreisbremse ablehnt“, so Specht. Er freute sich, dass immer mehr Leute aus der Region Gesicht zeigen und über unterschiedliche politische Lager hinweg gegen Extremismus eintreten.

Sorge um Demokratie

„Wir sind viel, viel mehr“, sagte Fabian Braun von der Grünen Jugend Schwarzwald-Baar. Rechtsextreme würden versuchen, die parlamentarische Demokratie zu unterwandern. „Sie sind eine Gefahr für viele Menschen: Asylsuchende, Migranten, aber auch queere Personen“, sagte Braun.

Viele der Demoteilnehmer hatte selbstgebastelte Schilder dabei. (Foto: Katharina Schaub )

Beim Landesparteitag in Rottweil habe man die „panischen Machtkämpfe“ der Partei beobachten können. Braun rief außerdem dazu auf, „Lösungen für die komplexen Probleme unserer Zeit“ zu finden.

150 Besucher im Konzerthaus

Während über 300 Personen gegen die AfD demonstrierten, versammelten sich etwa 150 Besucher beim Bürgerdialog der AfD im kleinen Saal des Konzerthauses. Der Trossinger AfD-Gemeinderat Thomas Schulz war vor Ort, AfD-Landtagsabgeordneter Rüdiger Klos nahm ebenfalls teil.

Die Veranstaltung wurde außerdem als Stream online übertragen. Für die anschließende Fragerunde wurde die Übertragung jedoch abgeschaltet. „Damit die Zuhörer frei sprechen können“, hieß es.

EU-Abgeordnete lobt Trump

Zuerst sprach Christine Anderson, seit 2019 Abgeordnete im EU-Parlament. Anderson hat in den USA studiert und war nach eigenen Angaben für ein landesweit operierendes Handelsunternehmen tätig.

Schlagzeilen machte Anderson im Sommer 2023. Zu diesem Zeitpunkt berichtete mehrere Medien mit Berufung auf Dokumente der EU-Kommission übereinstimmend, dass sie sich eine Reise durch Kanada offenbar von Gegnern der Corona-Maßnahmen hatte finanzieren lassen.

Voll des Lobes war Anderson für den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, auf dessen Wiederwahl sie hofft. „Trump wird das Ding nach Hause bringen“, sagte sie. „Er gehört ins weiße Haus.“ Dafür gab es Beifall ihrer Zuhörer. Sie kritisierte unter anderem den neuen Vertrag mit der Weltgesundheitsorganisation und die voranschreitende Digitalisierung.

Corona weiterhin Thema

Außerdem stand im Konzerthaus AfD-Bundestagsabgeordnete Christina Baum auf der Bühne. „Corona ist nicht vorbei“, erklärte sie, vor allem „Masken- und Testzwang“ und die Einschränkungen für Kinder- und Jugendliche seien „traumatisch“ gewesen.

Die AfD-Vertreter, hier Christina Baum, sprachen im kleinen Saal des Konzerthauses. (Foto: Katharina Schaub )

Den Druck, sich impfen zu lassen, empfand Baum etwa als „Vergewaltigung“. Außerdem kritisierte sie die Legalisierung von Cannabis sowie die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Die Masse habe die Gefahr noch nicht verstanden, so Baum, „weil sie Mainstream-Medien konsumieren“.

Kritik an öffentlichem Nahverkehr

Zuletzt referierte Dirk Spaniel, Mitglied des Bundestages und verkehrspolitischer Sprecher der AfD. Sein Kernthema war der Erhalt des Verbrennungsmotors. Die E-Mobilität halte er für „ein großes Märchen“. „Wer von ihnen ist mit dem öffentlichen Nahverkehr hier?“, fragte er in die Runde. Meldungen gab es keine. Dass gerade wegen der Veranstaltung der AfD der Busverkehr auf der Trossinger Stadtrunde ab 18 Uhr nicht mehr fahren konnte, wurde nicht thematisiert.

Die AfD hat gar keine Lust auf ein Gespräch mit Bürgern Redakteurin Katharina Schaub kommentiert die Veranstaltung in Trossingen. Lesen Sie hier den ganzen Kommentar

Thomas Seitz, AfD-Bundestagsabgeordneter, war ebenfalls als Redner angekündigt, er konnte die Veranstaltung jedoch nicht wahrnehmen.

Fragerunde mit Besuchern

Bei der anschließenden Fragerunde ging es unter anderem um das Thema Migration. Ein Fragesteller regte etwa an, die AfD solle die „gravierenden Folgekosten“ von Migration in ihren Flyern thematisieren.

Die AfD hatte Christine Anderson, Abgeordnete des EU-Parlaments, Christina Baum, Bundestagsabgeordnete und Dirk Spaniel, Bundestagsabgeordneten als Redner eingeladen. (Foto: Katharina Schaub )

Die Anregungen nahmen alle drei Referenten mit und gingen sogar noch einen Schritt weiter. Vor allem junge, kräftige Männer sollen in ihre Länder zurückkehren, forderte Anderson. Sie wolle Politik für das deutsche Volk machen. Dass es sich bei Migranten um Fachkräfte handle, sei „ein Witz“.

Das sagt die Bürgermeisterin

Trossingens Bürgermeisterin Susanne Irion war am Donnerstagabend vor dem Konzerthaus unterwegs, den Saal betreten hat sie nicht. „Ich wollte dort nicht begrüßt werden“, sagte sie. Ein großer Prozentsatz der Besucher sei ihrer Einschätzung nach nicht aus Trossingen gewesen.

„Wir sind insofern zufrieden, als dass beide Veranstaltungen friedlich abliefen“, sagte Irion nach der Veranstaltung. Die Stadt hatte umfangreiche Vorbereitungen in die Wege geleitet, lose Steine in den Beeten rund um das Konzerthaus seien etwa befestigt worden - für den Fall, dass es zu Ausschreitungen gekommen wäre. Neben der Polizei waren auch das Ordnungsamt und der Gemeindevollzugsdienst mit starker Präsenz vor Ort.

Veranstaltung lief friedlich

„Es ist unbestritten so, dass solche Veranstaltungen in einem besonderen Fokus stehen“, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Laut Polizei lief die Veranstaltung und auch die Gegendemonstration „ruhig und ohne besondere Vorkommnisse“ ab.

Laut Angaben der Polizei haben 150 Personen die Veranstaltung im Konzerthaus besucht und 340 Teilnehmer vor dem Gebäude demonstriert.