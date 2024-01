Winterspielplatz der Baptistengemeinde in Trossingen öffnet wieder

Der Winterspielplatz der Baptistengemeinde (Immanuelkirche) in der Achauerstraße 27 in Trossingen öffnet wieder am Dienstag, 9. Januar, ab 14 Uhr seine Pforten. Kinder im Alter von null bis vier Jahren, aber auch ältere Geschwisterkinder sind willkommen.

Bis 19. März können Mütter, Väter, Omas, Opas, Onkel oder Tanten das Angebot jeweils dienstags von 14 bis 17 Uhr kostenfrei nutzen. Den Abschluss bildet ein Familiengottesdienst mit Kinderlobpreis und Pommes-Essen im Anschluss. Aus organisatorischen Gründen findet dieses Event bereits am 10. März um 11 Uhr statt.

Der Winterspielplatz ist so konzipiert, wie ein herkömmlicher Spielplatz: an vielen Spielgeräten können Kinder ihrem Bewegungsdrang nachgehen und miteinander in Kontakt kommen. Während die Eltern, sich bei einem Tässchen Kaffee oder Tee entspannen, ohne ihre Aufsicht zu vergessen. Diese liegt, wie bei einem „normalen“ Spielplatz, bei den erwachsenen Begleitpersonen. Eltern und Kinder benötigen Hausschuhe oder warme Socken.

Infos