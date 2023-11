Wieder „Musik zur Kaffeestunde“ nach Jahren Pause

(smü) ‐ Mehr als gelungen, sprachlich zwar nicht korrekt, doch die passende Bezeichnung für die Neuauflage der „Musik zur Kaffeestunde“ im Dr.-Karl-Hohner-Heim in Trossingen. 134 Mal hat dieser Konzertnachmittag vom November 2006 bis zum März 2020 stattgefunden. Bis Corona sind immer am ersten Sonntag im Monat verschiedene Künstler in der Margarita-Fuchs-Begegnungsstätte aufgetreten und haben das Publikum erfreut. Das Publikum, das waren Heimbewohner, deren Angehörige, aber auch Gäste von auswärts. Organisator waren immer die Mitglieder des Fördervereins, um den Vorsitzenden Heinz Reichle.

Nach dreieinhalb Jahren Pause war es am vergangenen Sonntag wieder soweit. Mit dem Trossinger Gospelchor Overjoyed begann die Konzertreihe wieder. Mehrfach sei er in Trossingen angesprochen worden, wann es denn wieder weitergehe, berichtete Heinz Reichle in seiner Begrüßung. „Ich sehe in so viele strahlende Gesichter“, freute sich Reichle. In Anbetracht des schlechten Wetters habe er nicht erwartet, dass die Cafeteria der Senioreneinrichtung, wie zuvor immer, wieder voll besetzt sein würde. Doch bis auf den letzten Platz war die Begegnungsstätte ausgelastet.

Alle Gäste warteten gleichermaßen erfreut und gespannt auf den Auftritt von Overjoyed. „Jo wir machen das“, so lautete die Antwort des Chorleiters Robin Schmidt als Heinz Reichle fragte, ob der Gospelchor den ersten Auftritt nach der langen Pause machen wolle. In warmherzig, fröhlicher Art moderierte der Chorleiter das Programm. Und das begeisterte auf der ganzen Linie. Vom Piano aus begleitete Schmidt den Chor. Instrumental wurde er von Monja Heuler am E-Bass unterstützt. Schwungvoll kamen die 19 Sängerinnen und Sänger herein, „Hallo Django“ singend.

Gospels, eine Musikform die im 17. Und 18. Jahrhundert vor dem Hintergrund der Sklaverei entstand, kommt immer stimmgewaltig, mal fröhlich, mal getragen und mal nachdenklich daher. Zumeist in englischer Sprache. Mit „Das Ja der Liebe“ und „Du bist heilig“, hatte Overjoyed zwei deutschsprachige Titel mit dabei. Der Chor überzeugte aber auch mit den Klassikern wie „Motherless Child“, und der Soloeinlage von Claudia Anton. „Oh happy Day“ ein weiterer bekannter Titel erfreute mit den Solisten Claudia Anton und Giovanni Reinbold. Diese beiden Solisten sorgten für sogar für Bravo-Rufe, als der Titel „I woke up this morning“ zum Besten gegeben wurde. Im Stile James Browns interpretierte Reinbold das Stück und Anton fügte ein Mundharmonika-Solo bei. Besser hätte der Auftritt nicht sein können. Schon jetzt freuen sich die Besucher der Konzertreihe auf den am 3. März geplanten Auftritt von Eva Schirmbeck.