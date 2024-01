Interessant, womit sich so manche Menschen kleiden: Porzellangeschirr, metallene Schüsseln, sogar eine Wasserpfeife (Foto: Michael Hochheuser). Diese Utensilien und andere jedenfalls haben Unbekannte vor ein paar Tagen vor einem Container des DRK für Kleiderspenden in der Nähe des Trossinger Schulzentrums abgelegt. Nach dem weitverbreiteten Motto: Unseren Müll wird schon irgendjemand mitnehmen. Na, immerhin haben die Müllfrevler ihren Abfall nicht im nicht fernen Trossinger Wald entsorgt - eine Unsitte, bei der ebenso keine Besserung in Sicht ist.