Werke aus Renaissance und Barock erklingen in der Martin-Luther-Kirche

Der Berliner Barockcellist Ludwig Frankmar gastiert am Sonntag, 24. September, um 18 Uhr zum inzwischen vierten Mal in der Martin-Luther-Kirche Trossingen. Unter dem Titel „Einstimmige Musik von Meistern der Mehrstimmigkeit“ erklingen Werke aus Renaissance und Barock von Diego Ortiz, Marin Marais, Aurelio Vigiliano, Monsieur de Sainte Colombe und Georg Philipp Telemann. Der Eintritt kostet zehn Euro. Die Abendkasse ist ab 17.30 Uhr geöffnet.

Ludwig Frankmar (*1960) ist in einer schwedischen Kirchenmusikerfamilie aufgewachsen und studierte in seiner Heimatstadt Malmö bei Guido Vecchi sowie, nach vielen Jahren als Orchestermusiker, bei Thomas Demenga an der Musikhochschule Basel. Nachdem er den Orchesterberuf verließ, beschäftigte er sich zunächst mit zeitgenössischer Musik. Kontakte und die Zusammenarbeit mit Kirchenmusikern führten ihn zur Alten Musik, wonach ein Barockmusikstudium am Sweelinckkonservatorium in Amsterdam folgte. Er konzentriert sich auf die frühe Solomusik der kleinen Bassinstrumente aus der Zeit der späten Renaissance und des Barock, in der es zwischen Gamben und Violoncelli noch keine deutliche Trennung gab.

Sein Instrument ist ein fünfsaitiges Barockcello von Louis Guersan (Paris, 1756). Ludwig Frankmar ist Mitglied des Ensembles der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde in Berlin-Lankwitz.