Der erste massive Protesttag ist vorbei. Trotzdem setzen die Landwirte ihre Demonstrationen in dieser Woche fort. Für Mittwoch, 10. Januar, ist eine Demonstration in Trossingen angemeldet, wie die Stadt bestätigte. Zudem soll es ein Mahnfeuer in Emmingen-Liptingen und weitere Aktionen am Freitag geben.

Demo in Trossingen

Ab circa 13 Uhr treffen sich alle Teilnehmer der Trossinger Versammlung mit ihren Fahrzeugen am Aufstellungsort, dem Feldweg entlang der Aixheimerstraße. Von dort fahren die Demonstranten folgende Strecke ab: Bismarckstraße - Kreisverkehrsplatz Marktplatz - Hauptstraße - Bahnhofstraße - Theresien-Platz - Ernst-Haller-Straße - Langestraße - Hölzlestraße - bis zum Kreisverkehr nach dem Ortsausgang Schura Richtung Tuningen - Hölzlestraße - Langestraße - Weigheimer Straße - Heinz-Mecherlein-Straße - Christian-Messner-Straße - Tuninger Straße - Theresien-Platz - Achauerstraße - Löhrstraße - Hans-Lenz- Straße - Hauptstraße - Rudolf-Maschke-Platz.

+++ Live-Ticker zu Bauernproteste in der Region +++

Nach dem Ende der Fahrt treffen sich alle Teilnehmer auf dem Rudolf-Maschke-Platz um dort einen Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern zu ermöglichen. Die Veranstaltung gilt ab 16.30 Uhr als beendet.

Aktion auf dem Wittoh

Am Mittwoch wird es zudem ein Mahnfeuer auf dem Witthoh geben, wie der Ortsverbandsvorsitzende aus Emmingen-Liptingen mitteilt. Dieses soll zentral für die umliegenden Ort sein. Start ist um 18 Uhr in der Nähe der Skihütte in Emmingen. Die Bevölkerung ist zum Mahnfeuer und anschließendem Austausch eingeladen.

Warum gerade ein Mahnfeuer? Dazu kann Wilhelm Schöndienst, Vorsitzender des Kreisbauernverbands Tuttlingen, nichts sagen. Er kündigte zudem zwei weitere Aktionen für Freitag, 12. Januar, an: In Tuttlingen soll es einen Stand auf dem Wochenmarkt geben, wo Landwirte über ihre Anliegen informieren. Zudem wird in Rottweil demonstriert, hier werden sich voraussichtlich auch Landwirte aus dem Kreis Tuttlingen beteiligen, so Schöndienst.

Sämtliche Veranstaltungen verliefen weitestgehend geordnet und störungsfrei. Mitteilung der Polizei

Weitere Proteste sind für Spaichingen bisher nicht geplant, zumindest von Seiten des Bauernverbands. Dass es spontane Proteste von anderen Organisationen oder von Privatpersonen geben könne, schloss Schöndienst jedoch nicht aus.

So war der erste Protesttag

Begonnen hat die Protestwoche am Montag, 8. Januar. Zahlreiche Landwirte protestierten gegen die geplanten Kürzungen der Subventionen. Unter anderem wurde am Montagmorgen der Karl-Storz-Kreisel in Tuttlingen blockiert. Am späten Nachmittag gab es einen Traktor-Korso von Hausen ob Verena, durch Spaichingen hinauf auf den Dreifaltigkeitsberg.

Eine positive Zwischenbilanz zog die Polizei laut einer Pressemitteilung zu den Protestaktionen. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Konstanz gab es insgesamt rund 35 teilweise landkreisübergreifenden Veranstaltungen.

„Trotz umfangreicher polizeilicher Maßnahmen waren zahlreiche Verkehrsbehinderungen nicht zu vermeiden. Sämtliche Veranstaltungen verliefen weitestgehend geordnet und störungsfrei“, heißt es in einer Pressemitteilung.