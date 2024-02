Was verdient eine Apotheke pro Medikament?

Mit mehreren Protesttagen haben Apotheken in Baden-Württemberg 2023 auf ihre Probleme aufmerksam gemacht. Mit dabei war auch Tilmann Schöll, der in Trossingen die Bahnhof-Apotheke und die Markt-Apotheke betreibt. Was hat sich seitdem getan?

Insgesamt hatten die Apotheken zweieinhalb Tage geschlossen: am 14. Juni, am Apothekertag am 27. September, während Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach eine Rede gehalten hat, und am 22. November.

Mehrere Forderungen

Die Forderungen der Apotheker sind umfangreich, eine Liste hat der Bundesverband Deutscher Apotheker zu Beginn der Proteste veröffentlicht. „Im Moment ist es tatsächlich so, dass die Honorarerhöhung am heißesten unter den Nägeln brennt“, sagt Schöll. Denn dieses Honorar, auch Fixum genannt, macht einen wichtigen Teil der Einnahme aus und wurde 2013 zuletzt um 0,35 Cent angehoben.

Von den Arzneimittelpreisen bleibt nur ein ganz kleiner Teil in den Apotheken. Tilmann Schöll

„Der Rest geht an Hersteller, Großhandel oder entfällt auf die Mehrwertsteuer. Inzwischen verdient der Staat sogar mehr als der Apotheker.“

Das verdient eine Apotheke

Wie viel eine Apotheke verdient, richtet sich zunächst danach, ob ein Medikament rezeptpflichtig ist, oder nicht. Bei frei verkäuflichen Medikamenten setzt sich der Preis recht einfach zusammen.

„Es gibt einen Einkaufspreis und da kalkuliere ich einen bestimmten Preis als Marge drauf. Dazu kommt dann noch die Mehrwertsteuer“, erklärt Schöll. Die Marge, so Schöll, betrage meist zwischen 20 und 40 Prozent.

Ein weitaus größerer Anteil entfällt jedoch mit rund 80 Prozent auf rezeptpflichtige Arzneien. Wie sich der Preis hier zusammensetzt, ist gesetzlich festgelegt: Die Apotheke kauft ein Medikament von einem Pharmazie-Unternehmen oder Großhandel.

Kostet ein Medikament beispielsweise 50 Euro, kommt dazu noch ein Großhandelshöchstzuschlag. Dieser beträgt 3,15 Prozent vom Ursprungspreis plus 73 Cent. Das ergibt einen Apothekeneinkaufspreis von 52,31 Euro. Von diesem Betrag berechnet sich, wie viel Gewinn bei der Apotheke bleibt.

Fixum liegt bei 8,35 Euro

„Ich bekomme auf den Einkaufspreis einen Apothekenzuschlag von drei Prozent. Dazu kommt außerdem ein Honorar von 8,35 Euro pro Packung, das sogenannte Fixum“, erklärt Schöll. In der Beispielrechnung mit dem 50 Euro teuren Medikament bleiben also 9,92 Euro in der Apotheke - demnach etwa ein Fünftel.

Weitere Zuschläge bekommt eine Apotheke für Nachtdienste. Pro Packung werden dafür 21 Cent aufgeschlagen.

Das Geld fließt in den Nacht- und Notdienstfond. Es gibt pro Quartal für jeden gehaltenen Notdienst einen bestimmten Betrag, das sind derzeit um die 400 Euro. Tilmann Schöll

Aufgeschlagen werden außerdem 20 Cent Förderzuschlag für pharmazeutische Dienstleistungen.

Mehrwertsteuer liegt über Fixum

Daraus ergibt sich ein Netto-Apothekenverkaufspreis von 62,61 Euro, dazu kommen dann 19 Prozent Mehrwertsteuer. Das entspricht in diesem Beispiel 11,90 Euro. „Der Staat verdient also deutlich mehr als ich“, sagt Schöll im Hinblick auf die 9.92 Euro, die er an einem Medikament verdient.

„Wenn ich dieses Medikament jetzt verkaufe, dann muss der Kunde, sofern er zuzahlungspflichtig ist, zehn Prozent des Preises tragen“, erklärt Schöll. In der Beispielrechnung sind das 7,45 Euro.

Nach Abzug des gesetzlich vorgeschriebenen Kassenrabattes und Herstellerabschlags ergibt sich am Ende eine effektive Ausgabe von 59,06 Euro für die gesetzliche Krankenkasse.

Aufgrund der komplexen Berechnung könne man bei den Einnahmen von Apotheken nicht von Umsatz sprechen. Relevanter ist, wie viele Packungen verkauft werden.

Durch die geringe prozentuale Beteiligung verdienen Apotheker bei teuren Medikamenten immer weniger als beispielsweise auf Mehrwertsteuer entfällt. Bei einem Medikament, das 10.000 Euro kostet, bleiben 306,35 Euro in der Apotheke.

Einnahmen der Krankenkassen steigen

Vor allem im Vergleich mit den Einnahmen der Krankenkassen hat sich bei der Vergütung der Apotheker kaum etwa getan. Von 2004 bis 2023 haben sich die Einnahmen der Gesetzlichen Krankenversicherungen laut Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände verdoppelt.

Die Apothekenvergütung pro rezeptpflichtiger Arzneimittelpackung stieg jedoch nur um rund 18 Prozent. Und auch die Tariflöhne sind stärker gestiegen als die Einnahmen.

Die Einnahmen der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) sind stärker gestiegen als die Vergütung der Apotheker. (Foto: SZ )

Das Argument, dass die Apotheken während der Coronapandemie extrem viel verdient haben, lässt Schöll nicht gelten. „Natürlich haben wir da mehr verdient, aber wir haben auch mehr gearbeitet. Meine Leute sind zum Teil auf dem Zahnfleisch gegangen“, sagt er. „Zumindest konnte ich dadurch eine Corona-Sonderzahlung an sie ausschütten.“

War der Protest im Rückblick zu harmlos? „Ja und nein. Dahinter steht ja, dass wir eine gesetzliche Aufgabe haben. Wir haben laut Apothekengesetz Pflichtöffnungszeiten. Und auch einen Notdienst wird es immer geben. Ein extremer Protest liegt auch nicht in unserem Interesse. Wir wollen das nicht auf dem Rücken der Kunden austragen, sondern ein Zeichen setzen“, erläutert Schöll.

Einfach die Preise erhöhen, so wie andere Branchen und die Preise an Verbraucher weitergeben, funktioniert für Apotheken nur bei frei verkäuflichen Produkten - sowohl bei Medikamenten als auch Kosmetik. Hier bekommen ortsansässige Apotheken in den letzten Jahren verstärkt Konkurrenz von Online-Händlern.

Steigende Kosten und Bürokratie

Ein weiteres Problem: Die Kosten steigen. „Meine Energiekosten haben sich von 2022 auf 2023 verdoppelt“, sagt Schöll. Und Energie einzusparen ist für Apotheken nur teilweise möglich, etwa weil bestimmte Medikamente gekühlt und bei einer bestimmten Temperatur gelagert werden müssen.

Außerdem bemängelt Schöll die steigende Bürokratie etwa in Form von sogenannten Präqualifizierungsverfahren. Dabei handelt es sich um Schulungen und Auflagen, die Apotheker erfüllen müssen, um bestimmte Produkte abzugeben - zusätzlich zur Ausbildung oder zum Studium.

Wie wird es jetzt weitergehen?

„Es laufen gerade Gespräche“, so Schöll, der auch im Apothekenkammervorstand in Baden-Württemberg und selbst mit Politikern im Gespräch ist.

Ob es weitere Proteste geben wird, ist noch nicht klar, so Schöll, erst mal wolle man die derzeitigen Gespräche von Landesapothekerverband und Landesapothekerkammer abwarten. „Mein Eindruck ist, dass in vielen Fällen die Problematik verstanden wurde, aber es ist noch keine Lösung in Sicht.“