Kita- und Krippenplätze sind knapp, das Personal auch. Für Eltern und Kommunen ist das ein Problem. Doch wie blicken Erzieherinnen und Erzieher auf die Situation? Zwei Einrichtungsleitungen haben sich gemeldet, um uns aus ihrem Berufsalltag zu erzählen: von den schönen Seiten, aber auch von den aktuellen Herausforderungen.

Ein Job mit Zukunft

Einer von ihnen ist Peer Brokelmann. Der 28-Jährige leitet die Denk mit Kita in Trossingen und arbeitet seit fünf Jahren als Erzieher. Ihn begeistert vor allem die Vielfältigkeit des Berufs: der Kontakt zu Eltern, der organisatorische Aspekt, die Teamarbeit mit den Kollegen und nicht zuletzt die Begeisterung der Kinder.

Wir hatten letztens einen Türbauer im Haus, der sich total über die konstant hohe Lautstärke gewundert hat. Peer Brokelmann

„Es ist toll, wenn die Kinder einen sehen und direkt winken und sich freuen“, erzählt der Erzieher. „Es ist ein Job mit Zukunft für die Zukunft.“

Die vielen positiven Seiten des Berufs schätzt auch Sabine Wieland (Name von der Redaktion geändert). Ihren richtigen Namen möchte Sie nicht in der Zeitung lesen. Wieland ist seit über 40 Jahren im Beruf und hat schon in verschiedenen Einrichtungen im Landkreis Tuttlingen und in der Region gearbeitet und dabei auch verschiedene kirchliche und kommunale Träger kennen gelernt.

„Ich habe sofort gemerkt, dass es mir liegt, Kinder auf ihrem Bildungsweg ein Stück begleiten zu dürfen“, erzählt sie. Dabei merkt sie auch, wie viel Verantwortung damit einher geht. „Die ersten acht Jahre sind die prägendsten und wir haben neben den Familien einen großen Anteil daran“, sagt sie.

Wenig Wertschätzung für den Job

Oft würden Erzieherinnen aber als „kaffeetrinkende Kindertante“ wahrgenommen, obwohl sich der Beruf laut Wieland in den letzten Jahren stark professionalisiert hat. „Das ist allerdings in der Politik und der Gesellschaft immer noch nicht ganz angekommen“, so Wielands Einschätzung.

Und auch Peer Brokelmann bemerkt, dass viele den Job unterschätzen. „Wir hatten letztens einen Türbauer im Haus, der sich total über die konstant hohe Lautstärke gewundert hat“, berichtet er.

Und auch die Partner der Erzieherinnen reagieren nicht immer mit Verständnis. Um hier gegenzusteuern, hat Brokelmann eine Idee: Alle Partner dürfen an einem Tag in der Kita hospitieren. „So können wir zeigen, was wir täglich leisten“, sagt er.

Das Verständnis seitens der Eltern, besonders in Bezug auf Betreuungsausfälle, sei in der Vergangenheit gestiegen. „Da konnten wir gut sensibilisieren“, sagt er. Bei Elternabenden habe er beispielsweise den Betreuungsschlüssel offen kommuniziert.

Rechtsanspruch führt zu Personalengpass

Das Grundproblem bleibt jedoch: Es herrscht Personalmangel bei Erziehern. Seit 1996 gibt es einen Rechtsanspruch auf Betreuung ab dem 3. Lebensjahr, seit 2013 haben Kinder ab einem Jahr einen Anspruch auf einen Platz. „Genau hier ist die Problematik mit dem Personalmangel passiert“, sagt Wieland.

Natürlich muss man wirtschaftlich denken, aber wir sind auch alle Menschen. Peer Brokelmann

Die Politik habe es versäumt, die Grundlage für den Rechtsanspruch zu schaffen. Ideal wären ihrer Meinung nach kleinere Gruppen, um den Kindern besser gerecht zu werden. So könne man auch sprachliche Probleme auffangen und Kinder mit Migrationshintergrund besser integrieren.

Kleinere Gruppen, mehr Personal ‐ so lautet auch Peer Brokelmanns Wunsch für seinen Berufsstand. Das führe jedoch dazu, dass Betreuung teurer werde. „Natürlich muss man wirtschaftlich denken, aber wir sind auch alle Menschen“, sagt er.

Wenig familienfreundliche Arbeitgeber

Geht es nach Sabine Wieland, müsse man nicht nur die Politik, sondern auch die Wirtschaft in die Verantwortung nehmen. „Wir stellen fest, das viele Arbeitgeber nicht familienfreundlich sind“, sagt sie. Dabei, so die Erzieherin, könnten gerade große Firmen eigene Betreuungsangebote schaffen.

Zudem wünscht sie sich Bürokratieabbau. Früher habe die Anmeldung eines Kindes zehn Minuten gedauert. Mittlerweile, so Wieland, müssen mehrere Seiten ausgefüllt werden und der Prozess dauere eher zwei Stunden.

Bezahlung in der Ausbildung

Doch was soll sich ändern, um mehr Menschen für den Erzieherberuf zu begeistern und auch dort zu halten? Neben Wertschätzung sind Ausbildung und Gehalt zwei wesentliche Punkte für Peer Brokelmann.

Er hat damals die schulische Ausbildung zum Erzieher absolviert. Die ersten beiden Jahre bestehen nur aus Theorie und werden nicht bezahlt. „Das muss sich ganz dringend ändern“, findet Brokelmann. Mittlerweile gibt es zusätzlich den praxisintegrierten Ausbildungsweg, der ab dem ersten Jahr vergütet wird.

Doch warum verlassen Erzieherinnen eine Einrichtung?

„Sie können überall Arbeit finden, die Trägerlandschaft ist riesig“, sagt Wieland. Ähnliches beobachtet auch Peer Brokelmann. „Wir haben einen starken Arbeitnehmermarkt, die Bewerber können viel fordern“, sagt er. Besonders das Thema Work-Life-Balance werde immer wichtiger.

„Die meisten wechseln jedoch zu anderen Trägern, anstatt gleich aus dem Beruf auszusteigen“, so Wielands Einschätzung. Ein weiterer Teil an Berufsaussteigern entfällt auf Schwangere, denn Erzieherinnen müssen sofort ins Beschäftigungsverbot und fallen damit von heute auf morgen aus.

Dazu kommt das Thema Altern im Beruf. „Viele ältere Kolleginnen sagen, dass der Job sie belastet“, berichtet Wieland. Gerade diese Personen brächten aber viel Erfahrung mit. Daher müsse man Wege finde, wie sie ihren Beruf möglichst lange ausüben können.

Außerdem kommen immer weniger Interessenten auf eine Stelle. „Heute muss ich monatelang auf Bewerbungen warten“, berichtet Sabine Wieland. Immerhin: Die Denk mit Kita ist ab dem 15. November voll besetzt. Davor war eine Stelle vakant.

„Und dann hatte ich plötzlich drei sehr gute Bewerbungen auf dem Tisch“, berichtet Brokelmann. Eine davon hat er eingestellt, die anderen will er nach Möglichkeit an andere Trossinger Kindergärten weiterleiten.