Autounfall

Das sollten Autofahrer nach einem Unfall auf keinen Fall tun

Trossingen / Lesedauer: 1 min

Eine Sache sollten Autofahrer nach einem Unfall nicht machen. (Foto: Archiv-Foto: Christian Albert )

Ein Auffahrunfall hat in Trossingen Diskussionen in den sozialen Medien ausgelöst. So verhalten sich Autofahrer richtig.