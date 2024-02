Trossingen bekommt kein offenes Forum zur Demokratiebildung. Ein entsprechender Vorschlag der Offenen Grünen Liste (OGL) scheiterte am Montagabend im Gemeinderat. Tenor bei den Fraktionen war, dass die Gründung eines solchen Bündnisses nicht vom Gemeinderat vorgegeben werden sollte, sondern aus der Mitte der Gesellschaft heraus entstehen müsse.

Wie positioniert sich die Stadt gegen Rechtsextremismus? Der OGL und weiteren Bürgern bisher offensichtlich nicht genug. Die OGL hatte bereits zur letzten Ratssitzung einen Antrag gestellt, dass die Stadt und die Ratsfraktionen den „Trossinger Appell gegen rechts“ unterzeichnen sollten - allerdings zu kurzfristig, so dass darüber nicht beschlossen werden konnte.

Eine gehaltvolle Diskussion

Nun stand der Punkt erneut auf der Tagesordnung, zu dem sich eine lange und gehaltvolle Diskussion entwickelte. Bürgermeisterin Susanne Irion betonte das Gebot der Neutralität seitens der Stadtverwaltung.

Privat habe sie den Appell unterzeichnet - so wie auch einige Gemeinderäte. Aus ihrer Sicht mache es statt eines offenen Forums, das sich zu bestimmten Themen austausche, mehr Sinn, sich dem überparteilichen Bündnis Demokratie und Menschenrechte anzunähern - mit dem Flashmob mit mehr als 200 Teilnehmern am Rathaus vor der Sitzung als erstes Ausrufezeichen.

Die Teilnehmer des Flashmobs vor dem Trossinger Rathaus. (Foto: Katharina Schaub )

Zudem könnten Verwaltung und Stadtjugendreferat eine Aktion zum 75-jährigen Jubiläum des Grundgesetzes im Mai vorbereiten - etwa die Aufstellung einer Stele vor dem Rathaus, die gemeinsam mit Schulen gestaltet werden könne.

Denkbar sei, so Irion, auch eine Beteiligung an der geplanten überparteilichen „Langen Nacht der Demokratie“ im Oktober.

300 Menschen unterschreiben „Trossinger Appell“

OGL-Gemeinderat Wolfgang Steuer, Mitinitiator des von inzwischen von mehr als 300 Menschen unterschriebenen „Trossinger Appells“, monierte die Kritik, die die freitägliche Mahnwache vor dem Rathaus erfahren habe - wegen der Vermischung der Themen Frieden und Rechtsextremismus.

„Mahnwachen haben in Trossingen seit den 1990er Jahren eine lange Tradition“, blickte Steuer zurück. Die zweite Mahnwache gegen rechts vor ein paar Wochen habe an die 150 Teilnehmer gehabt.

Die Mahnwachen würden „politisch nichts bewirken“, meinte Dieter Görlich-Heinichen (SGT). Wer den „Trossinger Appell“ persönlich unterschreiben wolle, „kann das tun oder es lassen“. Gustav Betzler (Freie Wähler) sagte, dass der Gemeinderat genau dies mache, was die OGL mit einem offenen Forum beabsichtige - der Austausch über konkrete Themen.

Einbeziehung von Schülern ist wichtig

„Ich habe noch nicht erlebt, dass im Gemeinderat demokratische Grundrechte diskutiert wurden“, meinte der langjährige Rat Steuer dazu.

Es braucht eine Unterrichtung von Menschen, und das muss draußen geschehen. Gemeinderat Wolfgang Steuer

Der Gemeinderat sei nicht das Forum für eine „allgemeine Unterrichtung“ der Menschen in Sachen Demokratie.

Ingo Hohner (Freie Wähler) hielt in dieser Hinsicht die Einbeziehung von Trossinger Schülern bei der Aktion zum Grundgesetzjubiläum für wichtig. „Die wöchentliche Mahnwache seit zwei Jahren bei jedem Wind und Wetter ist beachtenswert“, fand Jürgen Vosseler (CDU).

Um so mehr verwundere es ihn, wie Steuers Partei „weg vom Pazifismus“ gegangen sei. Die Unterzeichnung des Appells „sollte Privatsache sein“, so Vosseler. „Ich finde es gut, dass sich die Stadtverwaltung Zurückhaltung auferlegt hat.“

Viele Trossinger haben in den vergangenen Wochen an Mahnwachen gegen rechts und für Frieden vor dem Rathaus teilgenommen. (Foto: Michael Hochheuser )

Bitte keine Ideologie

„Lassen Sie das bitte“, sagte Hilmar Fleischer (FDP) zum „Versuch der OGL, ideologische Dinge in den Gemeinderat reinzutragen“. Es brauche kein Forum, das sich gegen rechts wende, wies Fleischer auch auf linken Extremismus hin.

Ein offenes Forum sei nicht gegen rechts gerichtet, wandte Gerhard Brummer (OGL) ein. „Es ging uns darum, dass versucht wird, die Bevölkerung miteinzubinden in Entscheidungen.“ Das Ansinnen richte sich nicht gegen das Gremium, „wir zweifeln nicht den Gemeinderat an“.

Simon Mayer (SGT) bezeichnete die konkrete Ausformung eines offenen Forums seitens der Initiatoren als „zu schwammig - und die Fragen sind auch nicht ordentlich beantwortet worden“. Die Organisation eines solchen Bündnisses müsse „aus der Bevölkerung heraus kommen“.

Trossinger Vereine sollen mitmachen

Auch die Stadtverwaltung hatte im Vorfeld der Sitzung eine „etwas konkretere Darlegung der gewünschten Themen“ angemahnt. „Wer lädt zu dem Forum ein, wer hat den Vorsitz?“, wollte Irion wissen.

Jede Fraktion könne einen Teilnehmer stellen, erläuterte Brummer. Der Kontakt zu Trossinger Vereinen und Institutionen solle gesucht werden. „Vereine sollen intern Dinge entwickeln“, so Brummer. Als Beispiel nannte er die Spielvereinigung mit vielen Mitgliedern mit Migrationshintergrund. „Auch Einzelhandel und Unternehmen könnten etwas zusammen machen.“

„Es muss aus der Mitte der Gesellschaft kommen, kein auferlegtes Instrumentarium des Gemeinderats sein“, regte Anika Neipp (FDP) an, zum Thema Demokratie die Landeszentrale für politische Bildung mit ins Boot zu holen.

Irion schlug vor, eine Abendveranstaltung zur Thematik extern moderieren zu lassen. Für eine Beteiligung an der „Langen Nacht der Demokratie“ könnten Fördermittel beantragt werden. „Das wäre ein Beitrag der Stadt, der gut machbar wäre.“

Leute sollen für Kommunalpolitik interessiert werden

Sigrun Kramer (OGL) brachte in die Diskussion ein, den Vorschlag zur Gründung eines Bündnisses, das sich in einem offenen Forum austauscht, abzuändern - und dafür die besagten Fördermittel zu beantragen und Aktionen wie den Achterrat und den Bürgertreff zu fördern, „um Leute für Kommunalpolitik zu interessieren“. Wolfgang Schoch (CDU) wandte daraufhin ein, „dass es nicht okay ist, sich einen Vorschlag der Verwaltung zu eigen zu machen“.

Dieser Punkt des Beschlussvorschlags wurde schließlich gestrichen. Lediglich die drei OGL-Vertreter selbst stimmten dafür, dass der Rat beschließen solle, dass die Bürgermeisterin den „Trossinger Appell“ im Namen der Stadt unterzeichne - bei einer Enthaltung von Vatche Kayfedjian (SGT).

Jeweils einstimmig angenommen wurden die Aktion zum Jubiläum des Grundgesetzes und die Beteiligung an der „Langen Nacht der Demokratie“.