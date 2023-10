Mitte November beteiligt sich das Kommunale Kino (KoKi) Trossingen wieder an der Schulkinowoche, einem bundesweiten Angebot zur Filmbildung von „Vision Kino“, einem Netzwerk für Film und Medienkompetenz. Im Zentrum steht diesmal ein Projekttag am Dienstag, 14. November, bei dem der Journalist, Meeresbiologe und Umweltaktivist Frank Schweikert über Schülerforschungsprojekte auf dem Forschungschiff „Aldebaran“ berichtet. Doch wie im Juni vergangenen Jahres macht erneut nur ein Teil der Trossinger Schulen mit bei der Kinowoche.

2022 hatten sich Löhr- und Rosenschüler beteiligt. So beschäftigten sich Siebtklässler der Werkrealschule mit dem dreieinhalbstündigen, preisgekrönten Dokumentarfilm „Herr Bachmann und seine Klasse“. Keine leichte Kost ‐ „ein Schüler meinte, dass die Jugendlichen eigentlich gedacht hätten, das sei ein Film wie Fack ju Göthe“, erinnert sich KoKi-Vorsitzende Anke Weier. „Doch die Schüler haben trotzdem mitgemacht und sich der Situation angepasst“, lobt sie das kurzfristige Umdenken der Löhrschüler.

Grundschule meldet sich zu spät

Die sind dieses Jahr nicht vertreten, die Rosenschule jedoch erneut: Viertklässler werden sich die Filme „Belle und Sebastian“ und „Busters Welt“ anschauen und darüber sprechen. Auch das Trossinger Gymnasium ist im November mit von der Partie. Weitere Schulen ‐ Fehlanzeige.

„Die Friedensschule wollte mitmachen und hätte 76 Kinder gehabt ‐ aber sie hat sich zu spät gemeldet, als es organisatorisch nicht mehr möglich war“, erläutert Weier. Und die Realschule habe ihre Projekttage bereits im Spätsommer gehabt und „keine Kapazitäten mehr frei für die Kinoprojektwoche“.

Schulkinotag im Frühjahr geplant

Eine Alternative dazu im kleineren Rahmen soll im kommenden Frühjahr ein „Schulkinotag“ werden, plant Anke Weier ‐ bei dem sich dann etwa auch die Kellenbachschule einbringen könne. „Ein Englischlehrer des Gymnasiums will an dem Tag einen englischsprachigen Film zeigen“, berichtet sie. Jeder Lehrer von Trossinger Schulen könne Themen vorschlagen ‐ „ich spreche dann mit ihnen, ob die Umsetzung machbar ist“; etwa wegen der Frage von Lizenzen.

Sie sei wegen der gezeigten Filme im Austausch mit den Schulsozialarbeitern. Durch diese sei auch die Solwegschule in die Kinoprojekte eingebunden. „Es ist nicht nur die Koordination mit den Lehrern“, sagt die KoKi-Vorsitzende. Zudem müsse sie unter anderem klären, „ob wir die nötigen Lizenzen haben für Filme und wer von der Technik Zeit hat“.

Ziel ist Medienkompetenz

Gefördert werde die Arbeit des Kommunalen Kinos von Bund, Land und Stadt, bei der Schulkinowoche steuere auch die Volksbank Trossingen eine Finanzspritze bei. Ein Ziel der Woche ist, Kindern und Jugendlichen zu zeigen, dass Filme zugleich unterhaltsam und lehrreich sein können. Die Woche dient zudem der Medienkompetenz: Die Schüler sollen lernen, Medieninhalte nicht ungefiltert zu konsumieren, sondern kritisch zu hinterfragen auf mögliche manipulative Tendenzen.

Die Schüler setzen sich auch im Unterricht mitsamt begleitenden Materialien mit dem Inhalt der Filme auseinander, die, wie beim KoKi gewohnt, im Linde-Saal gezeigt werden. Dazu zählt diesmal der Streifen „Max und die wilde 7“, den sich am Donnerstag, 16. November, Fünftklässler des Gymnasiums ansehen werden ‐ „nach einer Auswahl ihres Lehrers“, erläutert Weier.

Erlebnisse mit Schulklassen

Das Gymnasium ist mit der Volkshochschule Trossingen und der Agenda Umwelt und Artenvielfalt auch einer der Kooperationspartner des KoKi für das Kernstück der Schulkinowoche 2023 ‐ den Projekttag. „Gerhard Brummer von der Agendagruppe und Jens Kistenfeger von der VHS haben mich angesprochen“, berichtet Anke Weier. Und ihr liege Frank Schweikert und sein Forschungsprojekt am Herzen.

In zwei Modulen steht dieses im Linde-Saal nun am 14. November im Mittelpunkt: ab 10.30 Uhr berichtet Schweikert bei „Die Aldebaran ‐ das schwimmende Forschungslabor am Bodensee“ über die Erlebnisse, wenn Schulklassen jeden Sommer sechs Wochen das Forschungsschiff besuchen und Gewässerproben aus dem See entnehmen und untersuchen können.

Plastik in Strömen

Am Abend ab 19 Uhr stellt Schweikert im Rahmen von „KoKi Speziale“ bei „Forschen auf See“ dann den Meereswettbewerb der von ihm mitgegründeten Deutschen Meeresstiftung und die Zusammenarbeit mit dem Schülerforschungszentrum Tuttlingen vor. Gymnasiasten des IKG Tuttlingen berichten über ihre Erfolge bei den Finals 2021 und 2023. Auch der Film „The North Drift ‐ Plastik in Strömen“ wird zu sehen sein.

Sie hoffe, dass auch Trossinger Lehrer Kontakt aufnähmen zu Frank Schweikert zwecks einer Beteiligung hiesiger Schüler an dem Forschungsprojekt, sagt Anke Weier. Auch Trossinger Schüler müssten die Möglichkeit haben, weitere Kenntnisse zu bekommen zum Umweltschutz und ein Gefühl etwa für Müllvermeidung. Vor allem Sechst- und Siebtklässler des Gymnasiums sieht sie als Zielgruppe des Projekttags.

Zwei Mal ausverkauft

Gut angelaufen ist indes das Herbst- und Winterprogramm des Kommunalen Kinos: Die ersten beiden Filme, „Il Postino“ und „Der Gesang der Flusskrebse“, seien ausverkauft gewesen, zeigt sich Anke Weier „sehr zufrieden mit den Zahlen ‐ wir mussten sogar einige fortschicken“. Während der Pandemie war die Zahl von maximal 120 Zuschauern im Linde-Saal an der Achauerstraße „auf 80 runtergefahren worden ‐ und das haben wir beibehalten“.

Denn die Lösung mit Tischen als „Inselchen“ aufgrund der Abstandsregeln sei gut angekommen ‐ „die Leute genießen das mit Wein und Häppchen“. Das Kommunale Kino Trossingen werde „nach wie vor gut angenommen“, bilanziert dessen Vorsitzende. „Es kommen weiterhin neue Zuschauer hinzu ‐ aus einem Radius von 40 Kilometern um Trossingen.“