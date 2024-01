Für viele gehören ein Vogelhäuschen und Meisenknödel im Winter für Balkon oder Garten dazu. Doch ist es überhaupt sinnvoll, Vögel zusätzlich zu füttern? Ja, findet der Trossinger Revierförster Klaus Butschle. „Das hat eine lange Tradition und ist ein toller Einstieg, um die Natur kennenzulernen“, sagt er.

Dadurch, dass die Vogelpopulation in den letzten Jahren stark zurückgegangen sei, ist zusätzliches Futter hilfreich. Ein paar Dinge gibt es allerdings zu beachten.

Finger weg von Meisenknödeln

Die beliebten Meisenknödel sind laut Butschle nicht ideal. In den kleinen Plastiknetzen können sich die Vögel verfangen, die Überreste landen oft in der Natur. „Da gibt es auf jeden Fall bessere Alternativen für Natur- und Tierfreunde“, erklärt er.

Wenn das Häuschen dreckig wird, ist die Empfehlung, es einmal in der Woche mit ein wenig heißem Wasser sauberzumachen. Klaus Butschle

Butschle rät beim Füttern zum „einfachen Futterhäusle“ oder zu Futtersilos, bei denen das Futter nach und nach nach unten rutscht. Bei Vogelhäusern sollten man jedoch kontrollieren, ob sie sauber bleiben. Dadurch, dass die Tiere sich auch mal mitten ins Häuschen setzen, kann sich Vogelkot mit dem Futter mischen.

Dadurch können die Vögel krank werden. „Wenn das Häuschen dreckig wird, ist die Empfehlung, es einmal in der Woche mit ein wenig heißem Wasser sauberzumachen“, erklärt der Förster.

Was kann verfüttert werden?

Sonnenblumenkerne und verschiedene andere Saaten. Billiges Futter wird oft mit Weizen gestreckt, die harten Weizenkörner werden aber nicht gut angenommen und laut Butschle erst gefressen, wenn nichts anderes mehr da ist. Gepresste Körner in Form von Haferflocken kann man ebenfalls verfüttern.

Erdnüsse darf man ebenfalls ins Vogelhäuschen legen, diese sollten jedoch auf keinen Fall gesalzen sein. „Das ist tabu“, sagt Butschle. Finger weg außerdem von Brotkrumen und Backwaren, diese sind laut Butschle für den Organismus der Vögel nicht geeignet.

Auch ein naturnaher Garten trägt viel dazu bei. Klaus Butschle

Der Tipp vom Förster: Ungeschälte Sonnenblumenkerne nehmen, bei denen die Vögel länger brauchen, um sie zu knacken. „So hat man länger Zeit, die Vögel zu beobachten und zu bestimmen“, rät Butschle.

Das Thema Vogelfutter beginnt aber nicht erst bei der winterlichen Fütterung im Vogelhäuschen. „Auch ein naturnaher Garten trägt viel dazu bei“, erklärt der Förster. Die bei Gartenbesitzern eher unbeliebten Disteln oder Holunder locken Vögel das ganze Jahr über an.

Der richtige Platz

Für das Vogelhäuschen sollte man idealerweise einen überdachten Platz, etwa an einem Schuppen, wählen. „Wichtig ist, dass es nicht rein regnet und das Futter nicht verdirbt“, sagt er.

Außerdem gibt Butschle zu bedenken, dass sich unterhalb des Vogelhäuschens oft Futterreste sammeln könne. „Das kann Mäuse oder auch mal Ratten anlocken“, so Butschle. Die Krümel sollte man daher entfernen.

Das interessante ist, dass die Vögel dazu lernen. Wenn sie eine beständige Futterquelle haben, dann werden sie auch später aktiv. Klaus Butschle

Einen Konfliktpunkt gibt es oft mit Katzen. „Es gibt Zahlen, dass Katzen für Millionenverluste bei Singvögeln verantwortlich sind“, so Butschle. Das Vogelhäuschen sollte also so angebracht sein, dass es von Katzen nicht erreicht werden kann.

Wie viel Futter gehört ins Häuschen?

Bei der Futtermenge sollte man es nicht übertreiben. „Das Interessante ist, dass die Vögel dazu lernen. Wenn sie eine beständige Futterquelle haben, dann werden sie auch später aktiv“, erklärt der Förster. Im Zweifelsfall sollten Naturfreunde lieber etwas weniger füttern und die Futtermenge dann anpassen.

Mit einem Vogelhaus können Eltern diese Neugier unterstützen. Klaus Butschle

Wer das alles beachtet, der kann im heimischen Garten vielleicht bald Meisen, Finken und Sperlinge beobachten. Seltener lassen sich auch mal Grün- und Buntspechte, Stieglitze oder Distelfinken sehen. „Aber wenn, ist das natürlich eine besondere Bereicherung“, so Butschle.

Ein Vogelhäuschen ist seiner Meinung nach ein guter Ausgangspunkt für Natur- und Umweltbildung. Vor allem für Kinder sei es toll, um Bezug zur Tierwelt zu vermitteln, findet der Förster, der oft mit Schulklassen arbeitet. Viele Mädchen und Jungen haben dabei jedoch kaum Bezug zur Natur. „Dabei sind Kinder sehr wissbegierig und interessiert an der Natur“, so Butschle. „Mit einem Vogelhaus können Eltern diese Neugier unterstützen.“