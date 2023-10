Seit etwa zwei Wochen prangen die großen roten „Räumungsverkauf“-Schilder jetzt am Schaufenster. „Viele Kunden haben uns zunächst gefragt, ob wir renovieren“, sagt Andrea Schrödl, Inhaberin von Schrödl Spiel- und Schreibwaren. Doch der Grund für den Abverkauf ist ein anderer: Zum Jahresende schließt das Geschäft an der Trossinger Hauptstraße.

Mehr Zeit für die Familie

„In erster Linie spielte das Thema Zeit bei der Entscheidung eine wichtige Rolle“, erklärt die Inhaberin. „Ich werde kommendes Jahr 62 Jahre und möchte kürzertreten.“ Dazu komme, dass ihre Mutter im Alter mehr Unterstützung brauche. „Und dann habe ich auch noch zwei tolle Enkelkinder, mit denen ich mehr Zeit verbringen möchte“, erzählt Schrödl.

Als Geschäftsführerin einer kleinen Firma opfert man einen großen Teil seiner Freizeit, um allen Anforderungen gerecht zu werden. Andrea Schrödl

Aber auch die zunehmende Bürokratie habe eine Rolle bei ihrer Entscheidung gespielt. „Große Firmen haben ihre Spezialisten, die sie sich auch leisten können. Als Geschäftsführerin einer kleinen Firma opfert man einen großen Teil seiner Freizeit, um allen Anforderungen gerecht zu werden“, sagt Andrea Schrödl.

Andrea Schrödl hat ursprünglich Bankkauffrau gelernt. (Foto: Katharina Schaub )

Ihrer Familie, ihren Mitarbeitern und Kunden ist sie daher für ihre Unterstützung sehr dankbar, dennoch blickt sie mit gemischten Gefühlen auf das Ende ihres Trossinger Geschäfts.

Von der Bank zum eigenen Geschäft

Vor fast 31 Jahren, am 22. November 1992, eröffnete Andrea Schrödl ihren Laden in Trossingen, damals noch in der Hauptstraße 6. Vor zehn Jahren zog sie dann an die jetzige Adresse, Hauptstraße 55, um.

Eigentlich ist Schrödl gelernte Bankkauffrau. „Ich habe aber bald erkannt, dass meine wahre Leidenschaft im Kreativen und im Verkauf liegt“, berichtet sie. Vor allem der Umgang mit Kunden macht ihr Spaß.

Viele der Menschen, die im Laufe der Jahre bei ihr eingekauft haben, sind Stammkunden. Auf die Nachricht, dass Schrödl ihr Trossinger Geschäft schließen wird, hätten sie geschockt reagiert. „Viele kommen seit Jahrzehnten, manche seit ihrer eigenen Kindheit und jetzt mit eigenem Nachwuchs“, so Schrödl.

Zweite Filiale bleibt

Ganz verabschieden muss sich Andrea Schrödl von ihren Kunden aber noch nicht. Schrödls Spiel- und Schreibwarengeschäft hat noch eine Filiale in Spaichingen, die bestehen bleiben wird. Eine der drei Trossinger Mitarbeiterinnen wird zudem in dieser Filiale weiterarbeiten.

Es wäre sicherlich schade, wenn es in unserer Hauptstraße so ein Geschäft nicht mehr geben würde. Andrea Schrödl

Das Sortiment in Spaichingen wird außerdem um Wolle und Bastelutensilien ergänzt. Und auch den Onlineshop, aufgebaut während der Coronapandemie, soll es weiterhin geben.

Das Geschäft an der Trossinger Hauptstraße schließt im November. Die Spaichinger Filiale bleibt jedoch bestehen. (Foto: Katharina Schaub )

„Einige Kunden haben schon angekündigt, dass sie auch nach Spaichingen fahren werden“, freut sich Schrödl. Vor allem diejenigen, die in Aldingen wohnen, wollen dem Spiel- und Schreibwarenladen treu bleiben.

So geht es weiter

Wird es für ihren Trossinger Laden einen Nachfolger geben? Laut Andrea Schrödl gibt es bisher „noch nichts Konkretes“. „Es wäre sicherlich schade, wenn es in unserer Hauptstraße so ein Geschäft nicht mehr geben würde“, sagt sie.

Wann genau der Laden endgültig seine Pforten schließt, steht noch nicht auf den Tag genau fest. Das hänge auch vom Abverkauf der Waren ab, so Andrea Schrödel, doch voraussichtlich ist im November Schluss.