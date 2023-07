Mittlerweile ist es eine kleine Tradition: Auch in diesem Jahr verschenkt Katharina Wertiprach wieder Ableger ihrer Geranien. Seit 1994 verteilt Wertiprach die Ableger nun schon in Trossingen und darüber hinaus. Das Ergebnis: Mittlerweile blühen die Pflanzen, die sie liebevoll auch „ökumenische Geranien“ nennt, sogar in Hamburg und in Dresden.

Name mit besonderer Bedeutung

Der Name „ökumenische Geranien“ hat sich gleich aus mehreren Gründen durchgesetzt: Katharina Wertiprach hat die Pflanzen 1989 zum Abschied der evangelischen Pfarrersfamilie Wertiprach aus Spaichingen vom katholischen Pfarrer in ökumenischer Verbundenheit erhalten hat. Außerdem hat ihr verstorbener Mann, der evangelische Pfarrer Dietmar Wertiprach, Mitte der 70er–Jahre die erste ökumenische Hochzeit in Spaichingen vollzogen.

Die Sprache der Blumen ist die schönste Sprache der Welt. Katharina Wertiprach

„Die Geranien sind sehr pflegeleicht. Die alten Blüten fallen nicht herunter“, berichtet Wertiprach. Drei rosafarbene und eine rote Geranie stehen derzeit in voller Blüte. Ab September wird sie voraussichtlich Ableger schneiden können. In den Vorjahren waren es etwa 30 Stück.

Geranien stehen für Vornehmheit

Um anderen eine Freunde zu machen gibt sie die Ableger der Pflanzen regelmäßig weiter. „Die Sprache der Blumen ist die schönste Sprache der Welt“, findet Wertiprach in Anlehnung an ein gleichnamiges Buch von Adalbert Ludwig Balling. Darin heißt es, die Geranie stehe für Vornehmheit und Melancholie. Besonders passend ist für Katharina Wertiprach aber ein anderer Spruch von Hans Wallhoff: „Blumen sind Gottes schönste Handarbeit.“