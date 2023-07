Warum das Hohner–Konservatorium nun wohl doch erhalten bleibt

Überraschende Entwicklung beim Hohner–Konservatorium: Die Stadt Trossingen und der Landkreis Tuttlingen erwägen, sich als Gesellschafter der Ausbildungsstätte für Akkordeonlehrer zurückzuziehen. Das Konservatorium müsste nach einer Übergangsfrist ohne deren Zuschüsse auskommen — würde aber bei einer entsprechenden positiven Entwicklung der inzwischen wieder steigenden Schülerzahlen weiter bestehen bleiben. Der geplante Aufnahmestopp für neue Schüler noch in diesem Jahr und das Aufgehen in der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung sind damit voraussichtlich vom Tisch.

Die seit Monaten diskutierte Zukunft des „Kons“ war am Montagabend Thema im nichtöffentlichen Teil des Gemeinderats — bevor es am Montag, 24. Juli, ab 17 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses erneut auf der Tagesordnung steht, dann im öffentlichen Teil.

Große Zweifel an Qualität der Ausbildung

Hinter geschlossenen Türen wurde nun der Antrag der OGL–Fraktion vorberaten, den einstimmigen Beschluss eines Aufnahmestopps von Mitte Januar aufzuheben. Die Offene Grüne Liste geht darin unter anderem auf des vorgelegte Konzept der Bundesakademie ein. „In dem Konzept würde eine dreijährige Vollzeitausbildung durch eine Weiterbildung ersetzt — was in keinem angemessenen Verhältnis steht“, so die OGL. „Wir haben größte Zweifel im Hinblick auf die Qualität und das Ergebnis der Ausbildung.“

Der Fraktion sei mitgeteilt worden, „dass die Akkordeonszene nicht nur in Trossingen, sondern international schockiert ist über das Ansinnen der Stadt, dass Hohner–Konservatorium in seiner jetzigen Form zu beenden“. Die OGL spricht den Fachkräftemangel an. „Es gibt viele Fachschulen, die zu wenige Schüler und Bewerber haben. Wir als Gesellschaft müssen alles tun, dass diese Schulen erhalten bleiben.“

Rolle rückwärts

An der Zahl von mittlerweile 16 Bewerbern für das kommende Schuljahr sei zu sehen, „das die Akteure vom Konservatorium ihre Hausaufgaben machen und der Trend in eine sehr erfreuliche Richtung geht“, heißt es in dem Antrag weiter. „Wir sind der Meinung, dass es möglich sein sollte, eine Rolle rückwärts zu machen.“

Die OGL–Fraktion stellt darüberhinaus den Antrag, „dass alle musikalischen Bildungseinrichtungen in Trossingen näher betrachtet werden, um zu prüfen, welche Zusammenarbeit und Synergieeffekte möglich sind, um den Musikstandort Trossingen zu fördern, damit die Stadt weiter ihren Ruf als einzigartige Musikstadt genießt“.

Geballter Protest

Die geballten Proteste gegen das geplante Ende des „Kons“ haben nun offenbar auch die Stadt — neben dem Kreis und der Firma Hohner, die sich inzwischen ebenfalls für einen Erhalt ausgesprochen hat, eine der drei Gesellschafter — zu einem Umdenken bewogen. Sie hat jetzt für die Ratssitzung am 24. Juli den Tagesordnungspunkt „Hohner–Konservatorium Umgang mit den Aufnahmeprüfungen“ aufgenommen, zu dem es einen neuen Beschluss des Rats geben soll. Anfang des Jahres hatte der Rat noch einhellig für einen Aufnahmestopp gestimmt.

Der Deutsche Harmonika–Verband habe in diesem Jahr „massiv die Ausbildung beworben“, so Bürgermeisterin Susanne Irion. Die 16 Interessenten, verteilt auf elf Vollzeit– und fünf Teilzeitschüler, entsprächen „faktisch einer Verdoppelung der Schülerzahlen“, wenn alle einen Ausbildungsvertrag unterschrieben.

Stadt und Kreis erwägen Rückzug

Angesichts der „Interessensbekundungen, der sich verschärfenden Diskussion und des Verlusts von Vertrauen innerhalb der Gesellschaft“ sei es mittlerweile fraglich, ob Stadt und Landkreis einen alternativen Weg wählen sollten. „Konsequent wäre aus Sicht der Verwaltung, sich nun aus der Gesellschaft zurückzuziehen und die Anteile zurückzugeben“, sagt Irion. Auch der Landkreis erwäge diesen Schritt.

„Gleichzeitig würden Stadt und Kreis ihr Engagement in Höhe von jährlich 60.000 Euro noch so lange fortsetzen, bis die jetzigen Schüler ihre Ausbildung abgeschlossen haben.“ Mit der Abstoßung der Gesellschafteranteile entfalle die Pflicht finanzieller Nachschüsse „im Falle eines wirtschaftlichen Scheiterns der GmbH“.

Das finanzielle Ergebnis sei „im wesentlichen abhängig von der Zahl der Schüler“, so die Bürgermeisterin. Sie nennt die Zahl von 32 Schülern über alle Klassen. Wenn sich der jetzige Trend nach der Pandemie wieder wachsender Schülerzahlen „verstetigen ließe, ließe sich die Schule auch ohne Zuschüsse von Land und Stadt betreiben“.