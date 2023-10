Betreuung

So steht es um die Kitaplätze in Trossingen

Trossingen / Lesedauer: 3 min

In Trossingen gibt es derzeit zwölf Kindergärten. Doch durch Personalmangel kommt es immer wieder zu Betreuungsengpässen. (Foto: Jens Büttner/dpa )

Es wird für Kinder geplant, die noch gar nicht geboren sind. In vielen Kommunen ist Personal- und Platzmangel in Kitas ein Thema. Auch in Trossingen.

Veröffentlicht: 20.10.2023, 05:00 Von: Katharina Schaub