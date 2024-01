Die Ortsgruppe Trossingen des Schwäbischen Albvereins hat ihr Jahresprogramm für 2024 veröffentlicht. Das ist in diesem Jahr unter anderem geplant:

In regelmäßigen Abständen bietet der Albverein Feierabendwanderungen am Freitag an. Diese finden einmal im Monat statt und dauern ein bis zwei Stunden. Zudem gibt es immer freitags einen Seniorenspaziergang mit einer Länge von vier bis fünf Kilometern, die Termine richten sich nach dem Wetter.

Auch die Reihe Wandern mit Handicap findet weiterhin statt, bei diesen Touren treffen sich die Teilnehmer immer am ersten Mittwoch im Monat um 14.30 Uhr am Busbahnhof in Trossingen

„Im Sommer möchten wir eine leichte bis mittelschwere Bergtour in den Alpen organisieren, je nach Teilnehmer und Interesse als 1- oder 2-Tagestour“, heißt es außerdem im Programmheft. 2024 soll es auch wieder eine Wanderwoche in Südtirol geben, diese findet vom 24. bis 28. September statt.

Weitere Auszüge aus dem Programm:

15. März: Wanderliedersingen mit Klaus & Claudia im Stehle-Stüble in Durchhausen, ab 16 Uhr

1. April Ostermontagsspaziergang

13. April Jahreshauptversammlung im Schützenhaus um 18 Uhr

1. Mai Baartreff auf der Wilhelmshöhe am Lupfen, Start um 10.30 Uhr am Gaugerseeparkplatz,

4. Mai VHS-Exkursion „Quellen, Brunnen, Bäche um Trossingen“

9. Mai Sternwanderung zum Lemberg

1. September Wanderung vom Dreier zum AV-Fest der OG Denkingen

14. September Rundweg Königsfeld, zwölf Kilometer und 300 Höhenmeter, Abfahrt um 9.30 Uhr am Konzerthaus

5. Oktober Nistkastenkontrolle am Gaugersee mit Klaus Butschle

15. Dezember Waldweihnacht am 3. Advent an der Pfarrwaldhütte

Bei den Wanderungen ist in der Regel eine Schlusseinkehr geplant. „Bei den Privat-PKW-Ausfahrten bezahlen die mitfahrenden Gäste dem Fahrer einen Fahrkostenanteil“, heißt es im Programmheft des Albvereins. Weitere Informationen zu Terminen und Treffpunkten gibt der Albverein rechtzeitig unter anderem in der Presse und auf der Homepage bekannt.

vollständige Programm