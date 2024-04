Wandern mit Handicap

Der Schwäbische Albverein führt am Mittwoch, 3. April, in Kooperation mit der VHS Trossingen wieder die Spazierwanderung für Menschen mit Handicap durch. Angesprochen sind laut Pressemitteilung Menschen, die für solch eine Strecke aus körperlichen Gründen viele Pausen brauchen oder auch Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen. Start der fünf Kilometer langen Strecke ist um 14.30 Uhr am Stadtbahnhof Trossingen. Von dort geht es über Solweg, Käswässerle und Riedbrücke zur Schlusseinkehr „Dolce Vita“. Für Personen, die Betreuung benötigen, Anmeldung bitte bei Klaus Butschle, Telefon 07425/6314.