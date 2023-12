Trossingen

Walter Straßenbau ehrt sieben langjährige Mitarbeiter

Trossingen / Lesedauer: 1 min

Bei der Jubiläumsfeier (von links): Margot Walter, Jan Moser, Ewald Broß, Harald Wertz, Klaus Dietrich, Joachim Pflug, Sonja Walter und Willy Walter. (Foto: Walter Strassenbau )

Alljährlich gegen Jahresende ehrt die Firma Walter Straßenbau KG traditionell diejenigen Mitarbeiter, die im Verlauf des Jahres ein Arbeitsjubiläum feiern konnten, und verabschiedet diejenigen, die in den Ruhestand getreten sind. In diesem Jahr wurden sieben Mitarbeiter für langjährige Mitarbeit geehrt, heißt es in der Pressemitteilung.

