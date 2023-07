Bis jetzt nichts gebucht und nun doch urlaubsreif? Wer ein bisschen flexibel ist, findet auch kurzfristig ein Reiseziel. Nur diesen Ansprüchen kann kein Reisebüro gerecht werden: „Ab Neuhausen ob Eck fliegen, als Unterkunft ein 5–Sterne–Hotel, und maximal 500 Euro pro Person“, sagt Ronald Hutter vom Reisebüro Hutter in Tuttlingen.

Wenn etwas Akutes eintreten sollte, dann hören die Kunden von uns. Ronald Hutter

Er und seine Mitarbeiter haben derzeit viel zu tun. Nach den letzten Regentagen wollen nun doch noch viele weg. Und wegen der Waldbrände im Mittelmeerraum, allen voran auf den griechischen Inseln, sind sie in Kontakt mit den Reiseveranstaltern. Denn: „Wir haben Kunden, Freunde und Verwandte, die gerade dort sind. Auch auf Rhodos“, sagt Hutter.

Bisher keine Evakuierungen

Keiner der Gäste habe evakuiert werden müssen, und diejenigen, die in den nächsten Tagen auf die griechischen Inseln fliegen wollten, halten an den Plänen fest. Umbuchungen gab es bei Hutter noch nicht. „Wir sagen allen: Abwarten! Wenn etwas Akutes eintreten sollte, dann hören die Kunden von uns“, so der Reisebüro–Chef.

Zumal kostenlose Stornierungen bei vielen Veranstaltern momentan nur bis zum 31. Juli möglich sind. „Das wird von Tag zu Tag neu entschieden“, erklärt Beate Kaiser, Leiterin des Reisebüros Holiday Land in Spaichingen.

Eine Familie, die im betroffenen Gebiet auf Rhodos ein Hotel gebucht hatte, ist Kunde bei ihr. „Die gehen nun nach Kreta“, so Kaiser. Von denen, die kommende Woche ihren Flug via Rhodos oder Korfu antreten werden, erfährt sie viele Rückfragen. „Klar, die sind verunsichert. Auch die, die erst im September gehen.“ Jede neue Information gibt sie deshalb gleich weiter.

Umbuchung möglich

Tatjana Pressler–Wagner, Inhaberin von Hammer Reisen aus Trossingen, hat derzeit keine Kunden, die auf die griechischen Inseln gereist sind. Erst im August gibt es Kunden, die dorthin wollen. „Das ist aber seitens der Veranstalter vor Ort sehr gut organisiert“, erklärt Pressler–Wagner. Bis Ende des Monats könne man in der Regel unkompliziert umbuchen oder stornieren.

Wer noch kurzfristig verreisen will, dem schlägt Ronald Hutter Ägypten oder die Türkei vor. Das sind im Übrigen auch die Destinationen, die in diesem Jahr sehr gefragt seien. Auch wegen des Preis–Leitungs–Verhältnisses. „Wir haben bislang für jeden Gast etwas gefunden“, sagt er.

Hier reisen viele mit dem eigenen Camper an — auch, um sein Haustier mitnehmen zu können. Tatjana Pressler–Wagner

Viele Kunden würden den Vorschlägen sehr offen entgegenstehen. Nach dem Motto: „Wenn Ihr das empfiehlt, probiere ich das mal aus“, fasst Hutter die Einstellung zusammen. Vor allem, da nach Corona das im Vordergrund stehe: Hauptsache weg!

Ziele in Europa beliebt

Die fehlenden Corona–Einschränkungen freuen auch Tatjana Pressler–Wagner. Bei ihr sind vor allem Türkei, Spanien und Griechenland nachgefragt. Gerade Familien mit Kindern würden kurze bis mittellange Flugreisen bevorzugen. Weitere beliebte Ziele: Kroatien und Italien. „Hier reisen viele mit dem eigenen Camper an — auch, um sein Haustier mitnehmen zu können“, erklärt Pressler–Wagner.

Jetzt noch schnell einen Urlaub für die nächsten Wochen zu buchen, sei jedoch schwierig. „Ideal sind ein paar Monate im Vorraus“, so Pressler–Wagner. Wer aber Abstriche bei einem günstigen Preis machen würde, der findet auch jetzt noch ein passendes Urlaubsziel.

Kurzfristige Buchungen möglich

Beate Kaiser sieht auch in Europa noch viele attraktive Reiseziele für Kurzentschlossene. „Das ist gar kein Problem.“ Anders als früher, als Last–Minute noch ein Garant für ein Schnäppchen war, steigen die Preise aber nun von Tag zu Tag, je näher es an den Abflug geht. „Daher sind wir froh, wenn sich die Menschen innerhalb eines Tages entscheiden, nachdem wir Ihnen Vorschläge gemacht haben.“

Ein Trend gehe hin zu Fernreisen. Viele hätten durch Corona und die Krisen danach beschlossen: „Ich mache das, was ich schon immer machen wollte, am besten jetzt“, fasst Beate Kaiser Kundenmeinungen zusammen.