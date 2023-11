Vortrag über Komponistin Clara Schumann

Clara Schumann hat bereits zu Lebzeiten Karriere als Klaviervirtuosin und Komponistin gemacht. Nach ihrem Tod geriet sie als Komponistin in Vergessenheit, wurde aber in den 1960er-Jahren wieder entdeckt. Gleichzeit war sie die Ehefrau des Komponisten Robert Schumann und achtfache Mutter.

Nach dem Tod ihres Ehemannes nahm Clara ihre Konzerttätigkeit wieder auf. Somit war sie ab dann in der Rolle der alleinerziehenden Mutter. Critina Haigis referiert am Freitag, 24. November, in der Volkshochschule über Clara Schumann und zeichnet das Bild einer selbstbewussten, unabhängigen und modernen Frau und dies bereits im 19. Jahrhundert. Beginn des Abendseminars ist um 19 Uhr in der Volkshochschule. Anmeldung erforderlich in der VHS-Geschäftsstelle, Telefon 07425/91066, per Mail [email protected] oder unter www.vhs-tuttlingen.de.