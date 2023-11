In Trossingen hat sich am Samstagmittag ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignet. Gegen 14.20 Uhr fuhr eine 31-Jährige mit ihrem Audi auf die Kreuzung Achauerstraße/Ernst-Haller-Straße zu. An der dortigen Stoppstelle übersah sie einen von rechts kommenden 25-Jährigen mit seinem Fiat. Es kam auf der Kreuzung zum Zusammenstoß. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.