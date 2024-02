Zwei Trossinger Gemeinderäte hören auf

Die Trossinger Fraktionen bereiten sich auf die Kommunalwahl vor, nach und nach füllen sich die Listen. Die größte Veränderung gibt es bei der Offenen Grünen Liste. Zwei Gemeinderäte treten nicht mehr zur Wahl an. Ein Überblick:

OGL

„Für die neue Legislatur kandidieren Sigrun Kramer und Wolfgang Steuer leider nicht mehr und hinterelassen damit eine große Lücke“, teilt OGL-Fraktionssprecher Gerhard Brummer mit. Der langjährige Gemeinderat Wolfgang Steuer kandidiere altershaber nicht mehr, und Sigrun Kramer habe private Gründe, so Brummer.

An Politikverdrossenheit liegt der Mangel an Kandidaten nicht. Gerhard Brummer

Die Fraktion Offene Grüne Liste sei keine Partei, sondern eine den Grünen nahestehende Liste, auf der vor allem Menschen kandidieren, deren Interesse bei grünen Themen liege, aber nicht grundsätzlich mit den Grünen übereinstimmten. Gerhard Brummer, der als einziger Mitglied bei den Grünen ist, wird wieder kandidieren.

„Die Liste ist leider noch nicht voll und es werden dringend noch Kandidaten gesucht, damit die wertvolle Arbeit der OGL im Gemeinderat fortgeführt werden kann“, so Brummer zur Trossinger Zeitung.

„An Politikverdrossenheit liegt der Mangel an Kandidaten nicht, sondern eher daran, dass es zu wenige gibt, die der OGL nahe stehen oder zu wenig Mut haben zu kandidieren. Die OGL wird versuchen, in der noch verbleibenden Zeit offensiv Werbung für ihre Arbeit und ihre Ideen zu machen“, so Brummer abschließend.

SPD

Für die SPD sitzen derzeit Dieter Görlich-Heinichen, Vatche Kayfedjian gemeinsam mit Simon Mayer als SGT-Fraktion im Gemeinderat, sie wollen auch erneut kandidieren. „Unsere drei Gemeinderäte treten wieder für die SPD an - und uns wird es auch gelingen, die Listen gut zu füllen“, sagt Vatche Kayfedjian. „Unser Team besteht aus erfahrenen, jungen, engagierten und motivierten Kandidatinnen und Kandidaten, Frauen und Männer, Jung und Alt, aus allen Bevölkerungsschichten.“

Wir wollen, dass alle Einwohner von Trossingen ein menschenwürdiges Leben führen können. Vatche Kayfedjian

Die SPD gibt es laut Kayfedjian seit 1896 in Trossingen und sie sei „somit die älteste existierende Partei in unserer Stadt. Wir engagieren uns gegen rechts, nicht erst heute, sondern bereits, als es um die NPD im Landtag gegangen ist. Auch heute beziehen wir klar Position und beteiligen uns an Demonstrationen“, sagt Vatche Kayfedjian. „Wir wollen, dass alle Einwohner von Trossingen ein menschenwürdiges Leben führen können und Kinder und Jugendliche ohne Ausgrenzung die bestmögliche Bildung erhalten.“

Zusätzlich organisiert die SPD kommunalpolitische Veranstaltungen sowie verschiedene Märkte. „Mit 48 Unternehmungen zeigten wir Sichtbarkeit, Bürgernähe, hören zu und sprechen Probleme für unsere Bürgerinnen und Bürger an“, führt Vatche Kayfedjian aus.

„Über die typische Parteiarbeit hinaus engagieren wir uns sozial in Trossingen für unsere Familien und setzen uns für Nachhaltigkeit ein. Dies wird sichtbar durch die drei Märkte wie Kinderkleider- und Fahrradbasar“, so Kayfedjian.

Die weiteren Fraktionen

Im ersten Teil haben bereits die Freien Wähler, CDU und FDP von ihren Vorbereitungen berichtet. Diesen Text finden Sie in der Ausgaben vom 2. Februar oder unter dem QR-Code am Ende dieses Textes. Die AfD-Faktion wurde von unserer Redaktion mehrfach per Mail zum Thema angefragt, wir erhielten jedoch keine Antwort.